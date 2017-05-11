Леонид Федун: Не добившись победы, я бы «Спартак» не бросил

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В рабочем кабинете Федуна в офисе «ЛУКОЙЛа» многое напоминает о футболе: матрешки с лицами спартаковцев, снимки дерби на стенах… Хозяин с видом умиротворенного человека, который только что справился с большой задачей, отвечал на наши вопросы более часа.

— Назвать это чемпионство «Спартака» незаслуженным не поворачивается язык…

— Поворачивается.

— У кого?

— У Червиченко.

— Хорошо, почти ни у кого. И первый вопрос такой: сразу после того, как стало ясно, что золото у красно-белых, вы сказали: «Испытываю огромное облегчение». Поясните, пожалуйста, что имели в виду и какие эмоции возникли у вас сразу после окончания матча «Зенит» — «Терек»?

— Это действительно облегчение. Я стал акционером клуба в 2003-м, в следующем году выкупил контрольный пакет акций. На протяжении этого времени не раз казалось: вот он, титул, совсем рядом. Вы помните, что в 2006-м и 2009-м мы находились совсем близко от него — и только ряд субъективных причин не позволили «зацепить» чемпионство. А дальше настала очень тяжелая полоса связанная с тем, что начался один финансовый кризис, за ним — другой, последовали большие траты на строительство стадиона, вброс огромных средств со стороны людей, которых уже нет в футболе — рынок постоянно «вздергивался» и все это вкупе не давало достичь результата. Плюс разного рода неспортивные моменты, как, например, та самая история с Веллитоном (показывает на фотографию на стене, где бразилец идет лоб в лоб на вратаря ЦСКА Акинфеева. — Прим. «СЭ»).

Все это, конечно, давило. Болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Помню, как мучился несколько лет, что не можем обыграть ЦСКА — и после победного гола Баженова тоже испытывал облегчение. Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами — хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов и постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение. Даже не радость. Чувство такое: «наконец-то это произошло».

Москва. Офис «ЛУКОЙЛа». Леонид ФЕДУН, Вячеслав КОРОТКИН, Сергей ЕГОРОВ и Максим МАКСИМОВ. Спорт-Экспресс

— Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

— Знаете, мысли могут быть всякие, но, не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

— Какой момент в качестве владельца «Спартака» стал для вас самым сложным?

— Очень обидно получилось в 2009 году. Та команда была достойна первого места, но ушел Быстров (в августе хавбек вернулся в «Зенит». — Прим. «СЭ») и мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно — и потому воспринималось очень тяжело. Казалось бы, вот оно, чемпионство, почти в руках, но….

— По ходу этого сезона было нечто подобное? Не возникали в какой-то момент опасения, мол, что-то пошло не так?

— Непростой период — с момента снятия Аленичева и до окончательного утверждения Карреры. Вы сами знаете, что тогда происходило… Очень трудный отрезок — серьезное давление со стороны болельщиков, СМИ. Вы, кстати, меня поддержали, за что спасибо. Было очень важно дать Массимо возможность «раскрутиться», завоевать симпатии трибун — ведь после того, как подобное происходит, работать гораздо легче. Одно дело, когда на «Крылья» на «Открытие Арену» приходит 19 тысяч, и совсем другое — 42 тысячи на «Томь». Это чрезвычайно весомый фактор — наконец «заработал» стадион, ведь когда тебя гонят вперед 30−40 тысяч, это большая дополнительная мотивация. И те голы, что «Спартак» забивал в концовках домашних встреч, конечно, эффект арены, эффект наших фанов.

— Вы можете приоткрыть завесу переговоров с Курбаном Бердыевым? Слишком много слухов на эту тему ходило, хотелось бы услышать из первых уст.

— Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

— В таком случае, в какой именно момент вы поняли — все, ставка на Карреру?

— Давайте немного приоткрою закулисье — как возникла его кандидатура, потому что иногда слышится «случайность», «чертик из табакерки» и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте — и он был готов возглавить «Спартак». В том числе, обсуждали штаб и фамилия «Каррера» звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов.

— К кандидатуре Бердыева уже никогда не вернетесь?

— Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь.

Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН

со Сретенского бульвара.