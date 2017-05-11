Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29711090/
11 мая 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» перенесен на стадион «Петровский»

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» перенесен на стадион «Петровский», при этом уровень функциональной готовности арены «Санкт-Петербург» соответствует требованиям для проведения игр Кубка конфедераций. Об этом сообщается в заявлении оргкомитета «Россия-2018», которое поступило в распоряжение ТАСС.

Матч чемпионата России Зенит — Краснодар перенесен на стадион Петровский - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. Он должен был стать тестовым для стадиона «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций. Новый стадион, построенный на Крестовском острове и вмещающий 68 тысяч зрителей, примет четыре матча турнира, в частности, финал и игру открытия, в которой встретятся сборные России и Новой Зеландии.

«Представители ФИФА, оргкомитета “Россия-2018”, “Зенита” и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе “Санкт-Петербург”, пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций. По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 “Зенит” — “Краснодар” состоится на домашней арене сине-бело-голубых — СК “Петровский”. Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона “Санкт-Петербург” к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», — говорится в заявлении.

«Стороны отмечают, что ранее на стадионе “Санкт-Петербург” уже были успешно проведены четыре массового-культурных мероприятия, включая два домашних матча “Зенита”. По результатам наблюдений оргкомитета “Россия-2018” и ФИФА, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка конфедераций все вовлеченные в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства на стадионе», — отмечается в заявлении.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 одолел екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошел второй матч, в котором «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Кокорин вернулся в общую группу «Зенита»

Кокорин вернулся в общую группу «Зенита»

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 28-го тура РФПЛ, в котором в Самаре подопечные Мирчи Луческу сыграют с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые занимаются на своей базе в Удельном парке в полном составе.
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Матч чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" перенесен на стадион "Петровский"

Александр Овечкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею из-за травмы

Конгресс ФИФА: Инфантино похвалил Россию и раскритиковал журналистов