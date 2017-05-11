Матч чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" перенесен на стадион "Петровский"

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Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. Он должен был стать тестовым для стадиона «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций. Новый стадион, построенный на Крестовском острове и вмещающий 68 тысяч зрителей, примет четыре матча турнира, в частности, финал и игру открытия, в которой встретятся сборные России и Новой Зеландии.

«Представители ФИФА, оргкомитета “Россия-2018”, “Зенита” и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе “Санкт-Петербург”, пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций. По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 “Зенит” — “Краснодар” состоится на домашней арене сине-бело-голубых — СК “Петровский”. Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона “Санкт-Петербург” к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», — говорится в заявлении.

«Стороны отмечают, что ранее на стадионе “Санкт-Петербург” уже были успешно проведены четыре массового-культурных мероприятия, включая два домашних матча “Зенита”. По результатам наблюдений оргкомитета “Россия-2018” и ФИФА, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка конфедераций все вовлеченные в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства на стадионе», — отмечается в заявлении.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 одолел екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошел второй матч, в котором «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).