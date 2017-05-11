Матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» перенесен на стадион «Петровский»
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» перенесен на стадион «Петровский», при этом уровень функциональной готовности арены «Санкт-Петербург» соответствует требованиям для проведения игр Кубка конфедераций. Об этом сообщается в заявлении оргкомитета «Россия-2018», которое поступило в распоряжение ТАСС.
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Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. Он должен был стать тестовым для стадиона «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций. Новый стадион, построенный на Крестовском острове и вмещающий 68 тысяч зрителей, примет четыре матча турнира, в частности, финал и игру открытия, в которой встретятся сборные России и Новой Зеландии.
«Представители ФИФА, оргкомитета “Россия-2018”, “Зенита” и администрации
«Стороны отмечают, что ранее на стадионе “Санкт-Петербург” уже были успешно проведены четыре
Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 одолел екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошел второй матч, в котором «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).
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