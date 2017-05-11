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11 мая 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС оштрафовал тренера «Спартака» Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру на 100 тысяч рублей за неявку на традиционные флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата страны с «Томью». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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«Каррера оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью, и на 50 тысяч за неявку на пресс-конференцию», — сказал Григорьянц.

Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой красно-белых (1:0). Каррера покинул стадион спустя примерно пять минут после объявления о том, что он не примет участие в пресс-конференции.

В пресс-службе «Спартака» причины неявки Карреры комментировать не стали.

6.05.2017 19:00 Зрители 42070 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Томь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Петраков
Голы
15′ Квинси Промес 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
58′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
1 Алексей Солосин
4 Анте Пульич
84 Антон Митерев 33′
18 Артем Попов
7 Павел Голышев (к)
17 Алексей Пугин
97 Александр Соболев 29′
92 Валерий Чуперка
69 Марк Карымов 45′
89 Дмитрий Осипов
87 Дмитрий Сасин 84′
65 Руслан Салахутдинов
98 Никита Гвинейский 70′ 30′
88 Даниил Большунов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
5 Угловые 5
15 Фолы 14
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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