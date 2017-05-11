РФС оштрафовал тренера «Спартака» Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Каррера оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью, и на 50 тысяч за неявку на пресс-конференцию», — сказал Григорьянц.

Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой красно-белых (1:0). Каррера покинул стадион спустя примерно пять минут после объявления о том, что он не примет участие в пресс-конференции.