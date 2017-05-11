Широков: Спартаковцы должны сказать Федуну «спасибо»

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Корреспондент «Газеты.Ru» встретился с Романом Широковым в Краснодаре, где проходил фестиваль KFC Battle, на котором он исполнял функцию наставника молодых футболистов.

«Все должны сказать “спасибо” Федуну»

— Вот уже более полугода, официально с 23 июля, вы не играете в футбол профессионально. Хоть раз за это время жалели о принятом решении?

— Пока не было такого периода. В любительском футболе чувствую себя гармонично.

— Вам всего 35. Тотти на днях объявил о завершении карьеры в 40…

— У меня тоже такие планы были, но пока, видимо, не суждено.

Если летом поступят какие-нибудь предложения, я готов их рассмотреть.

— То есть, мы можем снова увидеть вас в профессионалах?

— Ну не так много времени прошло, всего год. Люди после серьезных травм спустя год возвращаются, а у меня их не было. Я себя в форме поддерживаю, а набрать хорошую — не проблема.

— Изменились ли за это время функционально? Может, в весе прибавили?

— Если и прибавил, то совсем чуть-чуть. Проблемы согнать вес не будет.

— Футболист после завершения карьеры неизбежно сталкивается с резким снижением доходов. Как сформулировал Семшов, заработков на ТВ хватает только на бензин. Успели прочувствовать на себе эту обратную сторону ухода из спорта?

— Как таковой зарплаты у меня нет. Деньги, которые были заработаны, инвестировались, приносят неплохой доход, помогают.

— Сейчас вы председательствуете в Общероссийском профсоюзе футболистов, входите в состав Палаты по разрешению споров РФС, являетесь советником министра спорта Московской области. Вам нравится работа чиновника?

— Нравится. Если бы не нравилась, я бы учился на тренера, но меня это пока не привлекает.

Я учусь сейчас на спортивного менеджера. На базе Высшей школы экономики есть программа, совместная с ФИФА. В июне будет защита диплома.

— А сами в годы карьеры как-то контактировали с профсоюзом?

— Сам обращался в 2006 году. Но там другие люди во главе были.

— Что за ситуация была?

— Ситуация была с «Рубином» и мы ее благополучно разрешили.

— На какую тему пишете диплом?

— На тему студенческого футбола.

— Студенческий спорт довольно плохо развит в России. С чем это связано?

— Ну я бы не сказал, что у него низкая популярность. Мы тесно общаемся, например, со студенческой лигой баскетбола, там на финалах по пять тысяч человек собирается. Будем развивать и футбол.

— «По чемпионству, мне кажется, вопросов нет», — написали вы в своем «твиттере» еще 3 апреля, сопроводив пост позитивным смайликом. Что скажете о первом за 16 лет золоте «Спартака»?

— Что это первое за 16 лет их золото.

— Кто стал главной «причиной» этого золота?

— Команда, болельщики, руководство, все приложили руку. Наверное, все должны сказать «спасибо» Леониду Арнольдовичу Федуну, который терпел, не бросал клуб, построил отличные стадион и детско-юношескую школу. Он сделал очень много преобразований, которые сейчас дали эффект.

— Успех тренера-дебютанта Карреры после провала более опытных Якина и Аленичева — стечение обстоятельств или закономерность? Какой вообще вам видится роль Карреры, она выше пресловутых 10 процентов?

— Это давно было, и я думаю, что Федун свои взгляды пересмотрел.

Я не могу оценивать работу тренера в 10 или 15 процентов. Здесь действительно не стоит забывать об Аленичеве, который с этой командой работал.

Этот опыт позволил Каррере так удачно дебютировать. Вклад Дмитрия заметнее, чем у Якина.

— Согласно популярной версии, специалисты из-за рубежа приезжают в Россию исключительно с целью обогатиться, скептически оценивая уровень футбола в стране. Это так?

— Уровень чемпионата у нас довольно высокий, просто в нем трудно играть. Они не все представляют, с какими трудностями столкнутся. Из-за этого и складывается впечатление, что они приезжают сюда только, чтобы заработать. Но это далеко не все, каждый хочет себя проявить. При этом, столкнувшись с трудностями, не все могут себя преодолеть и дальше работать, когда ему платят большие деньги.

— Почему ничего не получилось у испанца Хави Грасии из «Рубина»?

— Сейчас не получается, но не факт, что он не останется. Может, следующий год он проведет намного лучше.

«Нельзя взять и сразу перейти на самофинансирование»

— Поговорим о вашем будущем. Тренерская деятельность — не ваше?

— Я уже сказал, что, если бы меня это привлекало, я бы пошел учиться на тренера. На данный момент меня это не привлекает.

— Какие планы у вас на ближайшее время?

— У нас задача совместно с РФС развивать российский футбол. Мы готовы реализовать инициативы, которые были озвучены в программе «Стратегия-2030».

В частности, реорганизация и развитие детско-юношеского и массового футбола. Если нужно наше мнение относительно того, как преумножать популярность этого вида спорта, мы готовы в этом участвовать.

— Не думали открыть свою собственную академию?

— Я думал, мне предлагали, но пока необходимости в этом не вижу. Для этого нужна хорошая материально-техническая база и хорошие тренерские кадры.

— Где взять хорошие тренерские кадры?

— Надо их растить и развивать. Этой темой мы занимались раньше и занимаемся сейчас. В партнерстве с РФС мы пригласили компанию Double pass, которая является разработчиком программ детско-юношеского футбола в Германии, Бельгии, Англии, сейчас они взяли Америку. То, что сейчас есть в Германии и Бельгии — их работа.

— Одна из главных проблем нашего футбола и спорта вообще — это финансирование за счет средств федерального и региональных бюджетов. При этом, лучшие академии — «Спартака» и «Краснодара» — частные. Как избавиться от пережитков советского прошлого?

— Нельзя просто сказать и сразу перейти на самофинансирование. Надо разработать инициативу, которая позволит плавно и безболезненно перейти из бюджетного футбола в частный.

— Что может привлечь спонсоров и инвесторов в российском футболе?

— Сам футбол надо развивать. Красиво его подавать, красиво показывать, строить новые стадионы. Тот же нейминг, территории вокруг стадионов. Рецептов много.

— Кто всем этим должен заниматься?

— РФС, РФПЛ, ФНЛ, вообще все. Вместе выдвигать инициативы, приглашать сторонние компании. Все это надо адаптировать под Россию.

«Если нечего делать, сходите на стадион»

— В чем тогда уникальность российского футбола?

— В том, что он российский. У нас уникальная страна и уникальный футбол.

— В нашей стране существует огромная проблема заполнения стадионов. Что будет с аренами, например, в Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде после ЧМ-2018?

— А почему там будут проблемы?

— Потому что это нефутбольные города.

— Ну так стадионы и строят, чтобы города были футбольными. Для этого и проводят чемпионат мира и Кубок конфедераций.

— У нас есть пример Казани, где собирается по три тысячи болельщиков…

— Ситуация в Казани обусловлена, наверное, тем, что команда выступает не совсем так, как этого хотелось болельщикам, руководству и самим игрокам. Чуть лучше результаты были бы, ходило бы больше народу.

— Что делать в Саранске, где команда занимает 18-е место в ФНЛ?

— Если нечего делать, сходите на стадион. Может, команда вдохновится, что на нее ходит много народу и выйдет в РФПЛ. А потом, если стадион комфортный, почему бы на него не сходить и не поболеть за команду своего города? Проблема в том, что сейчас такого стадиона нет. Но в следующем стадионе будет и народ пойдёт и будет поддерживать «Мордовию», которая через год, через два выйдет в Премьер-лигу.

Я надеюсь на стадион. Может, какие-нибудь спонсоры к ним повернутся лицом.

— Недавно вы протестировали новый стадион в «Лужниках». Поделитесь впечатлениями.

— Я был еще в том году, когда только чаша была залита и отстраивались трибуны. Мне тогда уже понравилось, а сейчас то, что я увидел, лично на меня произвело очень большое впечатление. Хорошая, качественная отделка, поле сейчас в отличном состоянии, с трибун прекрасный вид со всех точек, все здорово.

— Правильно ли, что такая роскошная арена будет подолгу простаивать без дела — ведь выступление иных команд, кроме сборной России и финалов Кубка страны, здесь не планируется?

— А базового клуба здесь и так не было.

Для того, чтобы стадион был рентабелен, хотят привлекать концерты, выставки и прочее. Это обычная схема, по которой работают все ведущие стадионы мира.

Например, «Амстердам-Арена» забита 250 дней в году не только футбольными мероприятиями.

— Ваш самый памятный матч на БСА?

— Наверное, если исходить из того, что там я завоевал первый трофей, то матч против «Локомотива» в 2008 году, когда вы выиграли Суперкубок.

— Недавний тестовый матч сочинского стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России был омрачен фанатскими беспорядками. Ваше отношение к этой ситуации?

— Болельщики выбегают на поле после каждого победного финала или ответственной игры, это нормальное явление во всех городах и странах. Я не знаю, почему у нас это вызывает такой резонанс.

Везде фанаты выбегают, поздравляют и благодарят команду, рвут сетку ворот. Это везде было, есть и будет, ничего страшного не произошло. Конечно, нехорошо, что на трибунах была драка, но то, что они выбежали на поле — нормально.

— Наши болельщики, как и наша страна, уникальные. Не опасаетесь, что подобное может повториться и на КК, и на ЧМ?

— Я не считаю, что наши болельщики чем-то уникальны в этом плане. Да, были инциденты, но в целом они ведут себя достойно и ничуть не хуже, а зачастую и лучше иностранных. Если наши куда-то приезжают, слышно только их.

— У вас были конфликты с фанатами. Попросил ли кто-нибудь у вас прощения?

— А у меня за что просить прощения?

— За то, что оскорбляли.

— Здесь улица с обоюдным движением: и одна сторона была не права, и другая.

— В чем были неправы вы?

— Возможно, в форме, в которой доносил свои мысли.

— Кто должен разделить ответственность за прорыв вандалов на поле?

— Фанаты должны это разделять с руководством клуба, которое отвечает за работу с ними.

У нас единственная проблема — это то, что файеры жгут. В остальном наши болельщики очень креативные. Ну и вторая, наверное, это слишком много мата. Они и так одни из лучших, а если это как-то изменят, прекратят материться, будет еще лучше.

«Переживал и за СКА, и за «Магнитку»

— Как уроженец города Видное не могу не спросить вас о периоде в вашей карьере, когда вы играли за ФК «Видное». Как можете охарактеризовать это время?

— Как отличное. У нас была хорошая команда и мы, по большому счету, еще в первом круге выиграли чемпионат. Но, к сожалению, до конца года клуб не просуществовал.

— В чем тогда была причина?

— Типичная история — нехватка финансовых средств. И деньги как раз были небюджетные. А если бы часть денег, которые обещали из бюджета, была, то клуб сохранился.

— Могли ли вы с той командой бороться за выход в Премьер-лигу?

— Я думаю, что мы точно были бы в первой восьмерке ФНЛ, а там как футбольный бог распределил бы.

— А ваш нынешний клуб «Атлантис» способен выполнить такую задачу, учитывая именитый состав?

— Такой задачи перед клубом не стоит.

Ребят устраивает игра в ЛФЛ, учитывая, что это не основной род их деятельности. Многие параллельно работают, а в субботу и воскресенье мы собираемся и играем в футбол.

— Все знают, что вы большой любитель хоккея. Как часто вы в него играете?

— Довольно часто, раз-два в неделю точно.

— По ветеранам?

— Ну где я, и где ветераны (смеется)?

— Кто-то из известных в прошлом футболистов с вами играет?

— Много ребят, те же Саша Мостовой, Дима Сычев.

— Сычев вернется в профессиональный футбол?

— Пока в пляжный вернулся.

— Смотрели ли вы финал Кубка Гагарина? Если да, то за кого болели?

— У меня здесь раздвоение личности. Я переживал и за СКА, и за «Магнитку». Мне хотелось бы, чтобы серия чуть затянулась.

— Последний вопрос — о вашей книге. Когда ждать ее выхода и о чем она будет?