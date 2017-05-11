«Фенербахче» предложит за Смолова 12 миллионов евро
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов — приоритетная цель «Фенербахче» в летнее трансферное окно.
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По данным турецких коллег, знакомых с ситуацией в стамбульском клубе, за Смолова «Фенербахче» готов предложить 12 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте 27-летнего форварда сборной России составляет 30 миллионов.
Договор Смолова с «Краснодаром» действует до июня 2019 года.
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