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11 мая 2017, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Фенербахче» предложит за Смолова 12 миллионов евро

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов — приоритетная цель «Фенербахче» в летнее трансферное окно.

Нападающий Краснодара — приоритетная цель Фенербахче. Увеличить
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По данным турецких коллег, знакомых с ситуацией в стамбульском клубе, за Смолова «Фенербахче» готов предложить 12 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте 27-летнего форварда сборной России составляет 30 миллионов.

Договор Смолова с «Краснодаром» действует до июня 2019 года.

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