«Фенербахче» предложит за Смолова 12 миллионов евро

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По данным турецких коллег, знакомых с ситуацией в стамбульском клубе, за Смолова «Фенербахче» готов предложить 12 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте 27-летнего форварда сборной России составляет 30 миллионов.

Договор Смолова с «Краснодаром» действует до июня 2019 года.