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11 мая 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успеха

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых. «Советский спорт» прочитал все и нашел рецепт успеха итальянца.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> дал интервью итальянским СМИ. Советский спорт прочитал их и нашел рецепт успеха итальянца. Увеличить
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Не прекращать учиться

— Я должен изучить еще многое — говорю без ложной скромности. Я выиграл только первый чемпионат — надеюсь, один из многих. Сначала, конечно, было непросто, состав «Спартака» уступал «Зениту» и ЦСКА, которые побеждали многие годы. Когда меня назначили, у команды не было менталитета победителя. И эта работа была самой сложной, потому что она касается ума.

Преодолевать сложные моменты

— Самый непростой отрезок — в сентябре и октябре, когда мы проиграли «СКА-Хабаровску» из ФНЛ. Конечно, расстояние и время в пути — это только половина оправдания. Все зависело от нас, а мы думали, что будет легко. После этого мы проиграли «Уфе» и «Зениту» — получилось три поражения за 10 дней.

Добиваться доверия футболистов

— Сначала с игроками было сложно работать, но если вам везет и результаты приходят сразу, если то, что ты доносишь всю неделю, приносит результат, тогда футболисты начинают следовать за тобой. Я пытался объяснять, что хотел. И мне повезло, что нашлись те, кто поверил в меня. Манера нашей игры пробудила энтузиазм болельщиков, которые ждали много лет. Мы боролись во всех матчах, кроме, возможно, двух-трех, когда теряли силы. Но в футболе такое бывает.

Справляться с давлением

— Давление было невероятным! «Спартак» — это такой русский «Ювентус». У этой команды много болельщиков, которые ждут результатов. Что касается внешних факторов, они не очень меня волновали. Например, я прочел только около 1% того, что писала пресса о нас! Хотя, если честно, мне было интересно, что они писали правильного и ошибочного о «Спартаке» после матчей.

Вырабатывать свой стиль

— Какой он, футбол Карреры? Это организация, владение мячом, высокий прессинг, агрессивность, которые дают максимум результата.

Быть скромным

— Вообще я очень застенчивый и сдержанный. Иногда болельщики долго идут за мной, прежде чем попросить автограф или фото. Но я отношусь к этому хорошо. Год назад невозможно было представить, чтобы все это происходило со мной. Но я здесь! Мы смотрели игру «Зенита» с женой и друзьями, и от эмоций я расплакался — это было что-то неописуемое. Это были слезы облегчения после того напряжения, которое я испытывал тысячи часов.

Стремиться к большему

— Когда меня назначили главным тренером, руководство ставило цель быть в тройке. В следующем сезоне нам предстоит выступать в Лиге чемпионов. То, что мы будем в первой корзине — хорошо, но и во второй есть сильные соперники. Я не встречусь с «Челси» или «Ювентусом» — это большое облегчение. Нам нужно будет усиливать состав, но мы с руководством пока не обсуждали этот вопрос.

В тексты использованы цитаты изданиям TUTTOmercattoWEB, GianlucadiMarzio.com, ITA Sport Press.

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