Газзаев: К победе «Спартака» отношусь с безусловным уважением

«Чемпионский «Спартак» созрел во многом за счёт работы, которую провёл тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а Массимо Каррера очень грамотно её продолжил. Чтобы сделать хорошую команду, имея классных исполнителей, нужно обязательно коллектив построить: вот универсальный закон для всех командных видов спорта. Команда «звёзд» и «команда-звезда» — совсем разные вещи.

Каррера — однозначно лучший тренер сезона. Может, он и сам этим фактом удивлён, потому что самостоятельного опыта у него не было, но факт есть факт: Каррера сумел решить задачу, которую до него не могли решить многие. Научить команду сражаться, сжав зубы, — это большая тренерская работа. Тяжёлая работа, часто неблагодарная и совершенно точно непубличная. Каррера её сделал, ему удалось сплотить футболистов и наладить внутренний микроклимат.

В спартаковском инструментарии появились и раскованность, и целеустремлённость в правильном балансе, а следом прорезался внутренний стержень, чего раньше не было. По каждому игровому эпизоду, по каждому забитому голу видно, что «Спартак» — команда. Он стал единым целым: руководство, игроки, тренерский штаб, болельщики — все работают на одну задачу. Важнее этого в футболе нет ничего. «Спартак» — чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю.