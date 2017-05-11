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11 мая 2017, 15:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газзаев: К победе «Спартака» отношусь с безусловным уважением

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает наставника «Спартака» Массимо Карреру лучшим тренером сезона-2016/17 в РФПЛ. Под руководством итальянца красно-белые завоевали золотые медали чемпионата России. Газзаев также ответил на вопрос, что изменилось в «Спартаке».

Бывший главный тренер ЦСКА депутат <span class=error>Госдумы</span> Валерий <span class=error>Газзаев</span> считает наставника Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреру</span> лучшим тренером сезона-2016/17 в <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Чемпионский «Спартак» созрел во многом за счёт работы, которую провёл тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а Массимо Каррера очень грамотно её продолжил. Чтобы сделать хорошую команду, имея классных исполнителей, нужно обязательно коллектив построить: вот универсальный закон для всех командных видов спорта. Команда «звёзд» и «команда-звезда» — совсем разные вещи.

Каррера — однозначно лучший тренер сезона. Может, он и сам этим фактом удивлён, потому что самостоятельного опыта у него не было, но факт есть факт: Каррера сумел решить задачу, которую до него не могли решить многие. Научить команду сражаться, сжав зубы, — это большая тренерская работа. Тяжёлая работа, часто неблагодарная и совершенно точно непубличная. Каррера её сделал, ему удалось сплотить футболистов и наладить внутренний микроклимат.

В спартаковском инструментарии появились и раскованность, и целеустремлённость в правильном балансе, а следом прорезался внутренний стержень, чего раньше не было. По каждому игровому эпизоду, по каждому забитому голу видно, что «Спартак» — команда. Он стал единым целым: руководство, игроки, тренерский штаб, болельщики — все работают на одну задачу. Важнее этого в футболе нет ничего. «Спартак» — чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю.

Могу ли сказать, что рад за «Спартак»? Это тема с подковыркой, потому что в Премьер-Лиге играет ЦСКА, в неё вернулось «Динамо»: родные для меня клубы. Я сейчас радуюсь или огорчаюсь за футбол в целом, а к победе «Спартака» отношусь с безусловным уважением. «Спартак» отныне в новом статусе: он теперь лидер российского футбола, который представит страну в Лиге чемпионов, по которому будут судить об уровне нашего чемпионата в целом. В этом смысле титул ко многому обязывает, игрокам и тренерам ещё предстоит это понять. И к Лиге чемпионов «Спартаку» нужно обязательно усилиться, — цитируют Газзаева «Аргументы и факты».

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