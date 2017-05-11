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11 мая 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» и «Арсенал» получили лицензии для участия в РФПЛ сезона-2017/18

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию на выступление в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Самарские Крылья Советов как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Виталий <span class=error>Шашков</span> должны получить лицензию позволяющую выступать в <span class=error>РФПЛ</span> сезона-2017/18 на следующей неделе. Увеличить
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«Да, сегодня “Уфа” получила лицензию», — сказал Газизов.

Без проблем прошел лицензирование и тульский «Арсенал». «Нам не было сделано ни единого замечания», — отметил в беседе с ТАСС спортивный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Кроме того, как говорилось ранее, успешно прошли лицензирование московский «Локомотив», «Ростов», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи».

Самарские «Крылья Советов», как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Виталий Шашков, должны получить лицензию, позволяющую выступать в РФПЛ сезона-2017/18, на следующей неделе. «К нам претензий нет, за исключением одного вопроса, который должен разрешиться в ближайшее время», — сказал Шашков.

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