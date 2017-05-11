«Уфа» и «Арсенал» получили лицензии для участия в РФПЛ сезона-2017/18

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«Да, сегодня “Уфа” получила лицензию», — сказал Газизов.

Без проблем прошел лицензирование и тульский «Арсенал». «Нам не было сделано ни единого замечания», — отметил в беседе с ТАСС спортивный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Кроме того, как говорилось ранее, успешно прошли лицензирование московский «Локомотив», «Ростов», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи».

Самарские «Крылья Советов», как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Виталий Шашков, должны получить лицензию, позволяющую выступать в РФПЛ сезона-2017/18, на следующей неделе. «К нам претензий нет, за исключением одного вопроса, который должен разрешиться в ближайшее время», — сказал Шашков.