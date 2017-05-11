«Амкар» впервые прошёл лицензирование РФС с первого раза и без штрафов

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«Отметим, что «Амкар» впервые получил допуск к соревнованиям следующего сезона с первого раза и без штрафов. Красно-чёрные раньше большинства соперников по РФПЛ стали полноправными участниками чемпионата России-2017/18.

Это свидетельствует как об устойчивом финансовом положении клуба, так и о том, что «Амкар» полностью соответствует всем требованиям РФС, которые с каждым годом становятся всё более жёсткими и охватывают всё больше сторон клубной жизнедеятельности, — говорится на официальном сайте пермского клуба.