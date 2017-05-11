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11 мая 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» впервые прошёл лицензирование РФС с первого раза и без штрафов

Сегодня комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов выдала «Амкару» лицензию РФС для выступления в сезоне-2017/18. Эта лицензия позволяет пермской команде принимать участие во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза.

Сегодня комиссия <span class=error>РФС</span> по лицензированию футбольных клубов выдала <span class=error>Амкару</span> лицензию <span class=error>РФС</span> для выступления в сезоне-2017/18. Увеличить
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«Отметим, что «Амкар» впервые получил допуск к соревнованиям следующего сезона с первого раза и без штрафов. Красно-чёрные раньше большинства соперников по РФПЛ стали полноправными участниками чемпионата России-2017/18.

Это свидетельствует как об устойчивом финансовом положении клуба, так и о том, что «Амкар» полностью соответствует всем требованиям РФС, которые с каждым годом становятся всё более жёсткими и охватывают всё больше сторон клубной жизнедеятельности, — говорится на официальном сайте пермского клуба.

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