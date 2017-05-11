«Терек» прошел лицензирование РФС для участия в РФПЛ сезона-2017/2018

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За три тура до окончания чемпионата России сезона-2016/2017 «Терек» занимает пятое место в турнирной таблице.