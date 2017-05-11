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11 мая 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Терек» прошел лицензирование РФС для участия в РФПЛ сезона-2017/2018

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Грозненский «Терек» успешно прошел лицензирование для участия в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/2018, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Грозненский Терек успешно прошел лицензирование для участия в Российской футбольной <nobr>премьер-лиге</nobr> сезона-2017/2018 сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> клуба. Увеличить
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За три тура до окончания чемпионата России сезона-2016/2017 «Терек» занимает пятое место в турнирной таблице.

«Мы прошли лицензирование для участия в Российской (футбольной) премьер-лиге следующего сезона, получили соответствующий сертификат, процедуру всю выполнили, замечаний к нам нет», — сообщили в пресс-службе по телефону.

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