«Терек» прошел лицензирование РФС для участия в РФПЛ сезона-2017/2018
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Грозненский «Терек» успешно прошел лицензирование для участия в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/2018, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
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За три тура до окончания чемпионата России сезона-2016/2017 «Терек» занимает пятое место в турнирной таблице.
«Мы прошли лицензирование для участия в Российской (футбольной)
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