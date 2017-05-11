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11 мая 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» прошёл лицензирование РФС на сезон-2017/18

«Анжи» успешно прошёл лицензирование РФС и допущен к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза в следующем сезоне.

<span class=error>Анжи</span> успешно прошёл лицензирование <span class=error>РФС</span> и допущен к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза в следующем сезоне. Увеличить
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Клуб представил все необходимые документы, не нарушая сроков их подачи для прохождения этой процедуры, и в комиссии Российского футбольного союза по лицензированию единогласно приняли решение, что «клуб соответствует требованиям руководства РФС по лицензированию футбольных клубов в части выполнения всех критериев».

«Бывает, комиссия отказывает в лицензии клубам, и все спорные вопросы в таком случае решаются в специально отведённый апелляционный день. “Анжи” прошёл процедуру лицензирования с первого раза, без замечаний. Работа по подготовке была, можно сказать, кропотливая. В работе были задействованы все службы клуба, а непосредственно координацией и руководством этого процесса занимался генеральный директор клуба, Саид Абдулаев», — цитирует директора по проведению соревнований «Анжи» Абсалутдина Агарагимова, ответственного сотрудника клуба по лицензированию, пресс-служба команды.

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