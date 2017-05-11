«Анжи» прошёл лицензирование РФС на сезон-2017/18

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Клуб представил все необходимые документы, не нарушая сроков их подачи для прохождения этой процедуры, и в комиссии Российского футбольного союза по лицензированию единогласно приняли решение, что «клуб соответствует требованиям руководства РФС по лицензированию футбольных клубов в части выполнения всех критериев».