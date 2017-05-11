Юрий Семин: Главное действующее лицо в футболе — игрок, а не тренер
Главный тренер «Локомотива», 11 мая отмечающий свой юбилей, — о том, кого из своих бывших и нынешних подопечных он считает самым талантливым и какие новшества необходимы для развития футбола в России.
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Одному из самых титулованных российских футбольных тренеров Юрию Семину в четверг исполняется 70 лет. В интервью ТАСС наставник «Локомотива», в начале мая выигравший с железнодорожниками Кубок России, рассказал, какой подарок для него — самый памятный, кого из игроков,
— Юрий Павлович, кого на юбилей пригласите и где будете отмечать?
— Приглашу друзей, но отмечать буду не сейчас, а после завершения сезона. У нас тяжелый график, так что не хотелось бы забивать этим голову. Поэтому о юбилее подумаю после 21 мая (в этот день пройдет последний тур чемпионата России сезона-2016/17 — Прим. ТАСС).
— Кубок России — лучший подарок на 70-летний юбилей? Или ожидаются подарки покруче?
— Для каждого человека, который работает в спорте, победа — самый главный подарок. Радость болельщиков, футболистов, наших руководителей, моя радость — это самое лучшее, что может быть. Считаю, что мы хорошо поработали и заслужили победу. Конечно, эта победа для меня особенная, потому что она самая свежая, самая молодая.
— «Локомотив» стал обладателем Кубка, попал в Лигу Европы. Получается, задача на сезон успешно выполнена?
— Да, задача выполнена успешно. Однако сезон еще не закончен, у нас впереди три матча. Ближайший будет против «Оренбурга» (13 мая в Москве — Прим. ТАСС), конечно же, мы постараемся в нем выиграть.
— Если вернуться в прошлое, то какой подарок для вас — самый памятный?
— Победа над «Спартаком» в финале Кубка России в мой день рождения в 1996 году. Тогда мы выиграли 3:2. Это самый памятный.
— Каждый тренер побеждает за счет
— Неправильно говорить, что побеждает тренер, — побеждает команда. То единство, которое продемонстрировали игроки, помогло нам победить в Кубке России. Это единство — самое важное. А тренер без игроков ни на что не способен. Главное действующее лицо в футболе — это игрок.
— В составе нынешнего «Локомотива» есть игроки, которые без проблем бы вписались в игру «Локомотива» начала 2000-х?
— Да, есть такие игроки, но не скажу, кто. Футболисты нынешнего «Локомотива» вписались бы, наверное, в большей степени благодаря своему мастерству, технике.
Это самое большое достоинство этого поколения. Поколение начала 2000-х годов же было более эмоциональным, мотивированным, тогда было больше духу. Я говорю про всех футболистов.
Не отделяю россиян от условно британцев, африканцев и других иностранцев. Для меня все одинаковые. Их приходится отделять, только когда мы говорим о лимите на легионеров. А если речь идет об отношении к футболу, то ни в коем случае.
Важно, что «Локомотив» для игроков — это родной дом, где они едины вне зависимости от цвета кожи. Это самое важное, и мне кажется, этого тяжело добиться.
— Назовите три главных матча в вашей тренерской карьере.
— Таких матчей много. Но если уж выделять, то, наверное, это золотой матч с ЦСКА («Локомотив» выиграл со счетом 1:0, игра состоялась 21 ноября 2002 года — прим. ТАСС), победа с киевским «Динамо» над «Манчестер Сити» в Лиге Европы (2:0, 10 марта 2011 года — прим. ТАСС). Ну, а третий — это победа «Локомотива» над «Интером» в Лиге чемпионов (3:0, 21 октября 2003 года — прим. ТАСС). Эти матчи запомнились, прежде всего, хорошей игрой команд, которые я тренировал.
— Помните тот момент, когда твердо решили: «Все, теперь буду тренером»?
— Я закончил играть в 1980 году в краснодарской «Кубани», потому что у меня было очень много травм. За год случилось два перелома. Мне было 33 года, и тогда я понял, что организм уже не выдерживает нагрузок, и пошел пойти в высшую школу тренеров. Тогда я решил, что обязательно буду тренером, ведь люблю профессии, связанные с футболом.
— Как впервые оказались в тренерском штабе «Локомотива»?
— Это было очень давно (в 1986 году — прим. ТАСС). «Локомотив» играл в первой лиге, команду доверили мне, молодому тренеру.
Начальником Московской железной дороги Паристым Иваном Леонтьевичем и министром путей сообщения СССР Конаревым Николаем Семеновичем была поставлена задача вывести «Локомотив» в высший дивизион.
И мы это сделали, хотя опыта у меня было совсем мало. Мандраж? Если его нет, работа не получится. Он есть всегда.
— Как считаете, благодаря чему и кому «Локомотив» из «пятого колеса в московской телеге» превратился в лидера российского футбола?
— Здесь комплекс причин. Это произошло благодаря людям, которые тогда возглавляли Министерство путей и сообщения, они поддерживали команду в самые тяжелые минуты. Благодаря Московской железной дороге, ведь мы были под ее контролем. Эта помощь оказывалась постоянно, и мы все время ощущали это внимание.
«Локомотив» дорос до больших успехов, которые были в 2000-х годах, благодаря этой компании. Если бы не было внимания, команда могла бы развалиться. Благодаря этим людям, которые правильно оценивали роль футбольного клуба, «Локомотив» существует и по сей день. И сегодня клуб получает такую же мощную поддержку.
Значительную лепту внесли люди, которые работали и работают в «Локомотиве». Например, бывший президент клуба Валерий Филатов. Нынешний президент Илья Геркус пришел в «Локомотив» только в начале этого сезона, а уже привел команду к победе в Кубке России.
Ясно, что причастны к успехам тренеры
— Самый необычный иностранец в «Локомотиве» на вашей памяти?
— Ненормальных у нас не было. Но были такие, которые приносили большую пользу. К примеру, южноафриканец Бобо (Джейкоб Лекхето). Он был одним из первых наших легионеров. Потрясающим игроком был (Франсиско) Лима, он помог нам выиграть чемпионство в 2004 году. Вообще, бразильских игроков я уже иностранцами даже не считаю, уж больно их много.
— А кто наиболее талантливый игрок из тех, кого вам доводилось тренировать?
— Тут можно говорить о целом поколении, которое сейчас уже не выступает. Наверное, самый талантливый — это Дмитрий Лоськов. У него была длинная карьера, он много выигрывал титулов. Наверное, он для «Локомотива», как Райан Гиггз для «Манчестер Юнайтед».
— А как же Марат Измайлов?
— Марат, без сомнений, талантлив. Но он сыграл не очень много матчей за «Локомотив». Вообще, талантливых игроков много. Талант — это не просто человек, который сверкнул и пропал. Это тот, кто долгое время может приносить победы. Именно таким был Лоськов. Это мое мнение.
— Было анонсировано, что Лоськов выйдет на поле в матче с «Оренбургом». На какой минуте он выйдет на поле и в какой форме сейчас находится?
— Он находится в хорошей форме. На какой минуте он выйдет на поле, я сейчас не знаю.
— Были ли те, кто перспективными не считались, а в результате выросли в больших игроков?
Могут быть разные ситуации: например, на определенной позиции другой игрок выглядит лучше, и другому талантливому футболисту приходится искать себе новый клуб. Это нормально. Каждый талантлив, и все зависит от игрока — реализует он свои возможности, или нет.
Сейчас игрок, который не реализовал себя в одному клубе, реализовывает свой талант в другом. Но я же не Господь Бог, который посмотрел и сказал: «Нет, этот не будет играть». В большей степени игрок сам ответит на этот вопрос своими действиями на поле.
— Были ли такие, с кем было тяжело работать?
— Да со всеми изначально тяжело. Но с теми, которые попали в стартовый состав, легко работать. А вот с остальными — очень тяжело.
— Кого бы выделили из молодых российских тренеров?
— Новое поколение неплохо работает во многих командах. Кто из них станет
И молодого тренера, еще не добившегося результата, увольняют, хотя он и талантлив. Он начинает искать новую команду, но
Например, я считаю, что количество судейских ошибок можно снизить за счет видеоповторов. Особенно, что касается моментов с назначением пенальти, ситуаций со спорными голами и эпизодов с офсайдами. Тогда будет больше справедливости по отношению и к тренерам, и к игрокам, и к футболу. Если судейских ошибок станет меньше, то футбол станет чище, убавится и агрессии на трибунах.
За этим будущее, и нам нужно поторопиться с тем, чтобы это реализовать у себя, в России. Любой тренер скажет, что он за введение видеоповторов. Они есть в хоккее, в теннисе, в волейболе — везде просматривают сложные эпизоды. Благодаря им наш футбол станет более привлекательным для спонсоров, да и в целом его уровень поднимется. Уже есть машины, которые летают, а мы в футболе все строим на человеческом факторе….
Беседовал Дильшад Ломовских.
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