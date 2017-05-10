Летняя цель красно-белых. Кто такой Себастьян Дриусси

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ЮНОША-ЧЕМПИОН

Мне довелось наблюдать за игрой этого парня вживую. Четыре года назад в Эмиратах юношеская сборная России руководством Дмитрия Хомухи выступала на чемпионате мира в статусе лучшей команды Европы. В дни свободные от матчей Митрюшкина и Ко я посещал встречи участников турнира из других групп. В том числе — Аргентины.

Подопечные Умберто Грондоны были на тот момент чемпионами Южной Америки — во многом благодаря результативности Дриусси, который отметился дублями в ворота сверстников из Венесуэлы и Уругвая, забил Парагваю.

В Эмиратах альбиселесте ограничились выходом в полуфинал, но Дриусси выглядел классно, являлся лидером своей сборной. Действовал на позиции центрального нападающего, при этом часто смещался глубже и вел игру. Хорошо смотрелся в дриблинге. Часто брал верх на «втором этаже», несмотря на не самый высокий рост (179 см).

В 2015-м Дриусси снова стал чемпионом континента, уже для игроков не старше 20 лет. Правда, на том турнире у аргентинцев солировали другие персонажи. В частности, Джованни Симеоне — сын главного тренера «Атлетико».

«ЗОЛОТЫЕ ПЕЛЕНКИ» ОТ «РИВЕР ПЛЕЙТА»

Себастьян родился в Буэнос-Айресе. В 9 лет его приняли в школу «Ривер Плейт». А уже в 11 лет (!) мальчик стал кормильцем семьи: руководство клуба было настолько впечатлено его данными, что выплатило родителям «стипендию» в размере 40 тысяч долларов. При этом в контракт внесли различные бонусы за будущие успехи, в том числе за дебюты в молодежной и основной команде.

Вложения полностью себя оправдали. В частности, в том же 2013 году Дриусси стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира U-17, который прошел в Мадриде. А «Ривер Плейт» выиграл турнир, в котором ему противостояли юноши «Атлетико», «Барсы» и «Сампдории».

Вскоре форвард дебютировал в основе «Ривера». А счет голам там открыл осенью 2014-го в матче плей-офф Южноамериканского кубка (второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес).

ЦЕНА РАСТЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ

Понятно, что скауты европейских клубов следят за Дриусси давно. Но по-настоящему раскрываться на взрослом уровне футболист стал только в прошлом году. Ведь прежде тренеры использовали его в центральной зоне, причем рассматривали в качестве запасного. Катализатором прогресса послужило решение Марсело Гальярдо перейти на схему с двумя нападающими, одним из которых и стал Себастьян. По признанию форварда, голевое чуть он развивает в том числе благодаря просмотру видео с игрой Луиса Суареса.

В этом сезоне интерес к форварду достиг впечатляющих масштабов. Причина — шикарная статистика. В 24 матчах — 16 голов (13 в чемпионате Аргентины, три — в Кубке Либертадорес). Год назад авторитетный портал transfermarkt.de оценивал стоимость форварда в 3,5 миллиона евро, сейчас она выросла до 8 миллионов. Отметим, что контракт Дриусси с «Ривером» рассчитан до лета 2019 года.

Минувшей зимой среди желающих заполучить нападающего называли «Милан», «Рому», «Тоттенхэм» и… «Спартак».

В январе «СЭ» уже писал об интересе красно-белых к аргентинскому таланту. Тогда до конкретики дело не дошло.

— Никаких предложений не было, я всей головой здесь, в «Ривер Плейте». Но если в будущем получу приглашение, которое будет выгодным для меня и для клуба, то буду только рад, — прокомментировал тогда трансферную информацию сам Дриусси.

РИСКИ

Казалось бы, заманить к себе такого таланта — почти гарантированный успех. Но не все так просто. Репутация у Дриусси отнюдь не безупречна….

Его часто сравнивают с нападающим «Интера» Мауро Икарди. И не только за результативность. Напомним, Икарди уже несколько не вызывают в сборную Аргентины из-за негативного к нему отношения ряда игроков, включая Лионеля Месси. Причина — разрушенная форвардом семья. Несколько лет назад Мауро увел жену у экс-нападающего «Москвы» Макси Лопеса.

Так вот несмотря на наличие у Дриусси итальянского гражданства, клубы серии А смотрят на него настороженно. Потому что имидж у Себастьяна чересчур гламурный. Он регулярно выступает в ни капельки не спортивных шоу. Меняет подруг-моделей как перчатки, в том числе тоже отбивает их у других футболистов.

«Дриусси был хорошим парнем, но потом стал знаменит… Его поступок — словно выстрел в спину», — сказал недавно форвард «Вест Хэма» Мануэль Лансини, чья девушка убежала к потенциальному новичку «Спартака».

Нужен ли такой персонаж красно-белых, где Массимо Каррера выстраивает семейную обстановку?

К тому же Себастьян похож не только на Икарди, но и на Фернандо Кавенаги. Тот тоже дебютировал за родной «Ривер» в 17, выигрывал молодежный чемпионат со сборной Аргентины, поехал в «Спартак», едва ему исполнилось 20. Но в России не прижился.