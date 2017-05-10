Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренера
Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно источнику, португальский хавбек пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый наставник. При этом отмечается, что «Зенит» не обсуждал тему Данни с потенциальными сменщиками Мирчи Луческу.
Ранее сообщалось, что румынский специалист может покинуть питерский клуб в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter