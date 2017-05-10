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10 мая 2017, 19:54 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренера

Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.

Как сообщает Федеральное агентство новостей руководство Зенита примет окончательное решение по продлению контракта с <span class=error>Мигелем</span> <span class=error>Данни</span> после назначения нового главного тренера. Увеличить
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Согласно источнику, португальский хавбек пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый наставник. При этом отмечается, что «Зенит» не обсуждал тему Данни с потенциальными сменщиками Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что румынский специалист может покинуть питерский клуб в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне.

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