Главный тренер «Локомотива» Семин сообщил, что Лоськов находится в хорошей форме

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Матч пройдет в субботу на стадионе «Локомотив» в Москве, начало в 19:30 мск.

«Лоськов находится в хорошей форме. А на какой минуте он выйдет на поле, я сейчас не знаю», — сказал Семин.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб «Локомотива», а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока в возрасте 43 лет. Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.