Сёмин хочет в следующем сезоне выиграть Лигу Европы

«Футболу нашему я бы пожелал, чтобы наконец-то видеоповторы появились. Если испанцы планируют это сделать, то и мы, хозяева чемпионата мира-2018, обязаны не отставать. Чтобы и голы разбирать, и офсайды, и назначения пенальти. Вот свежий пример. До матча с «Амкаром» мы претендовали на 4−5-е места. Были готовы к этому. Весь труд свёл на нет свисток арбитра, который назначил 11-метровый в наши ворота после явной симуляции. Потом он долго извинялся, а что толку? Хоккей, теннис, волейбол — везде это есть. А почему футбол отстаёт? Кроме того, это даст возможность успокоить на трибунах возмущённых людей. Больше будем говорить о футболе, об игре, а не об ошибках судей. Им надо помочь. Уж очень быстрым стал футбол сегодня, многие просто не успевают за ним….

Себе самому чего хотел бы? В первую очередь — здоровья всем близким! Семья у нас всё больше, уже и внучка, и внук подрастают. Паше 4 года — чудеса с мячом творит. Даже спит с ним. Так что надеюсь — футболист вырастет. Маше — 12 лет, она тоже девочка спортивная. По физкультуре, все говорят, номер один. Но она музыкой больше интересуется, чем спортом, по-моему. Хотя за команду деда болеет, на стадион ходит. Ещё и всех одноклассников в «Локомотив» влюбила: расширяет нашу аудиторию.

А как тренеру себе бы пожелал… Вот знаете — у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова — уверен, что с «Локомотивом» ничего невозможного нет! — цитирует Семина «Московский комсомолец».