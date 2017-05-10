Сёмин хочет в следующем сезоне выиграть Лигу Европы
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что рассчитывает выиграть Лигу Европы в следующем сезоне.
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«Футболу нашему я бы пожелал, чтобы
Себе самому чего хотел бы? В первую очередь — здоровья всем близким! Семья у нас всё больше, уже и внучка, и внук подрастают. Паше 4 года — чудеса с мячом творит. Даже спит с ним. Так что надеюсь — футболист вырастет. Маше — 12 лет, она тоже девочка спортивная. По физкультуре, все говорят, номер один. Но она музыкой больше интересуется, чем спортом,
А как тренеру себе бы пожелал… Вот знаете — у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова — уверен, что с «Локомотивом» ничего невозможного нет! — цитирует Семина «Московский комсомолец».
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