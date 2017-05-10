Музей «Спартака» пополнился мячом Промеса и капитанской повязкой Глушакова
Музей «Спартака» пополнился новыми артефактами, которые уже украсили витрины Зала Славы, сообщает официальный сайт клуба.
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Это чемпионский мяч сезона-2016/17, забитый Квинси Промесом в матче 27-го тура чемпионата России против «Томи» (1:0), с автографами команды. Кроме того, посетители могут увидеть капитанскую повязку Дениса Глушакова, которую он носил в победном сезоне.
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