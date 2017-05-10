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Стадион «Казань Арена» вмещает 45 105 человек. Все, кто получит паспорт болельщика, смогут бесплатно посетить стадион в день проведения матча между «Рубином» и ЦСКА, который станет тестовым перед Кубком конфедераций—2017.