На матче «Рубин» — ЦСКА ожидается около 40−42 тыс. болельщиков
Министр спорта Татарстана и член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов выразил мнение, что явка на матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА, который пройдёт 17 мая на «Казань Арене», составит порядка 40−42 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец — Казань».
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Стадион «Казань Арена» вмещает 45 105 человек. Все, кто получит паспорт болельщика, смогут бесплатно посетить стадион в день проведения матча между «Рубином» и ЦСКА, который станет тестовым перед Кубком конфедераций—2017.
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