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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29697323/
10 мая 2017, 18:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На матче «Рубин» — ЦСКА ожидается около 40−42 тыс. болельщиков

Министр спорта Татарстана и член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов выразил мнение, что явка на матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА, который пройдёт 17 мая на «Казань Арене», составит порядка 40−42 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец — Казань».

Министр спорта <span class=error>Татарстана</span> и член попечительского совета Рубина Владимир <span class=error>Леонов</span> выразил мнение что явка на матч 29-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Рубин — ЦСКА который пройдёт 17 мая на Казань Арене составит порядка 40−42 тыс. Увеличить
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Стадион «Казань Арена» вмещает 45 105 человек. Все, кто получит паспорт болельщика, смогут бесплатно посетить стадион в день проведения матча между «Рубином» и ЦСКА, который станет тестовым перед Кубком конфедераций—2017.

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