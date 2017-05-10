Переход Луиза Адриану обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Форвард присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно, за полгода до окончания контракта с красно-черными.