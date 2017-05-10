Переход Луиза Адриану обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро
Переход нападающего «Милана» Луиза Адриану обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро, сообщает sportfair.it.
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Форвард присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно, за полгода до окончания контракта с
В этом сезоне 30-летний бразилец провел в составе команды Массимо Карреры 5 матчей и забил 2 мяча. За три тура до конца чемпионата России-2016/17 «Спартак» обеспечил себе победу в турнире.
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