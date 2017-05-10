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10 мая 2017, 17:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Переход Луиза Адриану обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро

Переход нападающего «Милана» Луиза Адриану обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро, сообщает sportfair.it.

Переход нападающего Милана Луиза Адриану обошелся Спартаку в 32 миллиона евро. Увеличить
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Форвард присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно, за полгода до окончания контракта с красно-черными.

В этом сезоне 30-летний бразилец провел в составе команды Массимо Карреры 5 матчей и забил 2 мяча. За три тура до конца чемпионата России-2016/17 «Спартак» обеспечил себе победу в турнире. Красно-белые завоевали титул впервые за 16 лет.

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