Ивелин Попов не собирается покидать «Спартак»

Болгарин отметил, что он счастлив завоеванию чемпионского титула и рассчитывает продолжить выступать за столичную команду. В нынешнем сезоне Попов провел в РФПЛ 20 матчей, забил два гола и сделал шесть голевых передач. Также на его счету по одной игре в Кубке России и Лиге Европы.

— Я очень счастлив, став чемпионом России. Только сейчас понял, что же мы сделали, — сказал Попов в эфире передачи «Спорт Фокус». — Однако настоящая радость будет, когда нам вручат золотые медали. У меня контракт со «Спартаком» до 2018 года и нет никаких признаков того, что я покину клуб. Постоянно играю в основе, если тренер захочет, то выйду в последних матчах сезона. Следующая цель — попасть со сборной Болгарии на ЧМ-2018 в России. Такого пункта как раз не хватает в моей карьере.