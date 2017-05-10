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10 мая 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Лоськов выйдет на поле в матче с «Оренбургом»

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» 43-летний Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

<span class=error>Лоськов</span> летом 2016 года вошел в тренерский штаб Локомотива а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Увеличить
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Матч пройдет 13 мая на стадионе «Локомотив» в Москве, начало в 19:30 мск.

«В матче с “Оренбургом” на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов “Локомотива” — Дмитрий Лоськов!» — говорится в сообщении.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб «Локомотива», а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.

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