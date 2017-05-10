Массимо Каррера попал на обложку журнала Esquire
Главным героем очередного номера журнала Esquire станет наставник «Спартака» Массимо Каррера.
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Отмечается, что обложка для журнала с изображением итальянского наставника готовилась с января. По словам главного редактора издания Сергея Минаева, который более 30 лет болеет за
— Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить. Вторую обложку покажу чуть позже, — написал Минаев в Инстаграме.
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