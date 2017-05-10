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10 мая 2017, 15:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера попал на обложку журнала Esquire

Главным героем очередного номера журнала Esquire станет наставник «Спартака» Массимо Каррера.

Главным героем очередного номера журнала Esquire станет наставник Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

Отмечается, что обложка для журнала с изображением итальянского наставника готовилась с января. По словам главного редактора издания Сергея Минаева, который более 30 лет болеет за красно-белых, в редакции очень боялись сглазить успех москвичей. Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

— Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить. Вторую обложку покажу чуть позже, — написал Минаев в Инстаграме.

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