Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в апреле
Среди болельщиков «Уфы» завершилось голосование по выбору лучшего футболиста клуба в апреле.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 25,5% общих голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды.
Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов — 17% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник Иван Обляков набрав — 12,5% от общего количества голосов.
В прошлом месяце Беленов провёл в Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter