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10 мая 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в апреле

Среди болельщиков «Уфы» завершилось голосование по выбору лучшего футболиста клуба в апреле.

Среди болельщиков Уфы завершилось голосование по выбору лучшего футболиста клуба в апреле. Увеличить
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Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 25,5% общих голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды.

Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов — 17% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник Иван Обляков набрав — 12,5% от общего количества голосов.

В прошлом месяце Беленов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге шесть матчей, в которых пропустил восемь мячей.

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