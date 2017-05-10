Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в апреле

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 25,5% общих голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды.

Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов — 17% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник Иван Обляков набрав — 12,5% от общего количества голосов.