«Виктория» (Пльзень) заинтересована в футболисте «Краснодара» Комличенко

Комличенко, который в составе молодежной сборной России провел шесть матчей, в первой половине текущего сезона на правах аренды выступал за «Слован» из Либереца. Выступая за чешскую команду, 21-летний форвард в разных турнирах успел отличиться семь раз. В декабре «Краснодар» вернул Комличенко из аренды, однако футболист не получил игрового времени в первой команде. «Виктория» за три тура до окончания чемпионата Чехии с 60 очками располагается на второй строчке, отставая от лидирующей пражской «Славии» на два балла.

«Это очень странная ситуация. Игрок доказал в Чехии, что способен приносить пользу. Причем как во внутреннем чемпионате, так и на уровне Лиге Европы. А в “Краснодаре” футболист не получил ни минуты игрового времени. При этом в декабре “Краснодар” вернул его из аренды по собственной инициативе, хотя сам нападающий планировал остаться в Европе. “Виктория” — лишь одна из команд, у которых есть интерес к форварду. За ситуацией вокруг игрока внимательно следят и другие чешские клубы из тех, которые будут в следующем сезоне играть в еврокубках», — рассказал собеседник агентства.