КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неявку главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Заседание комитета пройдет 11 мая.
Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой
Штраф за неявку на
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