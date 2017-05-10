КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию

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Заседание комитета пройдет 11 мая.

Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой красно-белых (1:0), единственный гол с пенальти на 15-й минуте забил Квинси Промес.

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, — 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае, если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан «Спартак», поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба. Кроме того, в таком случае «Спартак» может быть оштрафован и за неучастие представителей команды во флеш-интервью, так как общение с журналистами капитана команды Дениса Глушакова в эфире программы «Все на матч!» КДК РФС может не засчитать в качестве обязательного флеш-интервью.