Победа над «Уралом» позволила «Крыльям» покинуть зону вылета

В понедельник, 8 мая, в матче 27-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге одержали волевую победу над «Уралом» со счётом 3:1, сообщает ПФК «Крылья Советов».

Открыли счет на второй минуте игры хозяева поля. Получив пас с левого края штрафной Ильин в отправил мяч в ворота «Крыльев» — 1:0. По словам главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко, быстро пропущенный мяч спутал самарцам все карты, а соперник получил после этого определенную свободу, так как футболистам «Крыльев» пришлось открываться, вести позиционную борьбу.

Переломить ситуацию удалось во втором тайме. На 54-й минуте Бруно, получив мяч от Паскуато, сравнял счет — 1:1. Вывел «Крылья» вперёд также Бруно, и снова с подачи Паскуато — 1:2. Третий гол забил екатеринбуржцам Паскуато, выйдя на 89-й минуте один на один с вратарём «Урала».

Одержанная победа позволила «Крыльям Советов» покинуть зону вылета и выйти в таблице на 14-е место. «Команда заслужила победу, особенно своими действиями во втором тайме. Осталось три тура, будем стараться идти вперед. Психологически эта победа для нас очень важна», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко.

Впереди «Крыльев Советов» матч с петербургским «Зенитом», который состоится на стадионе «Металлург» 13 мая. Готовиться к игре самарские футболисты будут на своей клубной базе вплоть до субботней игры. Первая тренировка была проведена вечером после возвращения из Екатеринбурга. В ней приняли участие все здоровые футболисты, разделившись на две группы. Сыгравшие с «Уралом» большую часть времени, работали на восстановление, остальные выполняли более интенсивные нагрузки.