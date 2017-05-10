Красно-белая жизнь Родионова

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21 мая 2015 года Федун, уставший от критики в свой адрес за десятилетие без титулов и получивший в народе прозвище «Нольтрофеич», объявил о том, что отходит от непосредственного управления клубом и передает эту возможность тем, кому и положено — профессионалам. Это решение и стало одним из ключевых в дальнейшей судьбе красно-белых.

«Уважаемые болельщики «Спартака»! Заканчивается 10-й чемпионат России, когда я возглавляю совет директоров ФК «Спартак». За это время удалось создать прочный материальный фундамент для народной команды. У нас лучший в стране стадион. Наша академия по праву признана образцовой не только в России, но и в Восточной Европе. Десятки наших воспитанников играют в национальных сборных всех возрастов. У клуба прочная финансовая база. За все годы не было не одной задержки с выплатами игрокам и партнерам. Клуб полностью соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

«Спартак» пять раз становился серебряным призером чемпионатов России. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Эти результаты, являющиеся выдающимися для большинства команд РФПЛ, не могут быть удовлетворительными для поклонников самого титулованного клуба нашей страны!

Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу «Спартака» и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может, они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам. Пусть бог хранит «Спартак»! — было сказано в обращении.

Какие именно изменения должны были произойти, на тот момент не было известно, но уже спустя несколько дней «Спартак» назначил на должность генерального директора возглавлявшего футбольную академию Родионова, а на пост главного тренера — вылетевшего с тульским «Арсеналом» из РФПЛ Дмитрия Аленичева.

В зоне ответственности Родионова оказалась вся спортивная часть, в том числе трансферная политика клуба.

«Генеральный директор имеет все необходимые полномочия и несет ответственность за всю спортивную вертикаль клуба, в которую входят основной состав, «Спартак-2», молодежный состав и команды академии.

Кроме того, в ведении генерального директора находятся и другие департаменты, напрямую связанные непосредственно с футболом, — сообщила пресс-служба клуба.

Заместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Александр Жирков охарактеризовал Родионова как одного из лучших профессионалов России, набравшего в клубной академии большой организационный опыт.

«Истинный спартаковец, человек, который прошел весь путь от футболиста до тренера, трудился в системе клуба и возглавлял успешную академию. С точки зрения продолжения последовательности шагов, о которых было заявлено ранее, Родионов является одним из лучших футбольных профи России.

На этом посту он будет концентрироваться на футбольной составляющей, всей футбольной вертикали клуба — академия, дубль, «Спартак-2″, основа, — заявил Жирков на специально созванной пресс-конференции. — От лица совета директоров хочу поздравить в вашем присутствии Сергея Юрьевича и пожелать успехов, которые так нужны нашему клубу».

Первый сезон при Родионове, когда «Спартак» во главе с Дмитрием Аленичевым финишировал в чемпионате лишь пятым, успешным можно назвать лишь с большой натяжкой, тем не менее задача по выходу в Лигу Европы была решена, и тренерский штаб Аленичева остался в клубе.

Правда, его тренерский штаб все же претерпел изменения. В помощь Аленичеву вместо Дмитрия Ананко в Италии, где отечественный специалист провел несколько лет карьеры футболиста, был найден ассистент бывшего главного тренера «Ювентуса» и сборной Италии Массимо Каррера. Его шеф покинул «скуадру адзурру» ради лондонского «Челси», и Каррера остался без работы.

Доподлинно неизвестно, какую роль в приглашении итальянского специалиста играл Родионов, но очевидно, что появление Карреры не могло пройти мимо Сергея Юрьевича.

Когда же после позорного вылета «Спартака» из Лиги Европы от кипрского АЕКа Аленичев был отправлен в отставку, его должность занял Каррера. Поначалу временно, а через несколько удачных матчей и на постоянной основе.

Кроме того, именно при Родионове в клуб пришли нынешние лидеры клуба — защитник Андрей Ещенко полузащитники Ивелин Попов, Роман Зобнин, Фернандо и нападающий Зе Луиш. Появление каждого из этих игроков, несомненно, усилило красно-белых. Универсал Зобнин принял участие во всех сыгранных на данный момент 27 матчах чемпионата, а Фернандо и вовсе называется одним из лучших игроков сезона. Бывшим главным тренером и генеральным директором москвичей Валерием Карпиным, например.

А зимой, когда перед красно-белыми отчетливо замаячили чемпионские перспективы, Родионов сделал то, что и требовалось — точечно усилил команду, и вновь каждое приобретение оказалась попаданием в «яблочко».

Особенно пришлись ко двору приобретенный у «Амкара» Георгий Джикия, вернувшийся из «Локомотива» в родную команду Александр Самедов и взятый у «Милана» в аренду с правом выкупа нападающий Луиз Адриано. Каждый из них вправе гордиться тем, что внес весомую лепту в весенние успехи клуба и заслуженно могут гордиться званием чемпиона России наравне с теми, кто начинал этот сезон.

О достоинствах Родионова можно говорить много, но хотелось бы сказать о другом — невозможно представить более спартаковского человека, чем он. Только вдумайтесь, из 54 прожитых лет 33 (!!!) года он отдал красно-белым цветам — сначала в роли молодого воспитанника, затем опытного и мастеровитого ветерана, потом в должности тренера первой и второй команд, а также руководителя клубной академии и — вишенка на торте — генерального директора. И в любой роли он с достоинством справлялся с поставленными перед ним задачами.

Работе в «Спартаке-2» и академии имени Федора Черенкова стоит посвятить отдельный материал. Достаточно сказать, что.

благодаря ему в клубе выстроена вертикаль, не имеющая аналогов в российском футболе, а дубль клуба, состоящий из воспитанников академии, лучший в стране. «Спартак-2» настолько силен, что не только вышел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но и борется там за самые высокие места.

А если бы у команды было право бороться за повышение, можно не сомневаться, спартаковцы его бы добились.

Придя в «Спартак» в 1977 году в 13-летнем возрасте, Родионов почти всю свою жизнь посвятил народной команде, съездив лишь в трехлетнюю командировку во французский «Ред Стар» в качестве нападающего, да посетив ненадолго тренерский штаб махачкалинского «Анжи» в 2004 году. Еще был краткосрочный период в «Спартаке» (Луховицы), где он занимал должность тренера-консультанта, и на этом — все.

В заключение отметим, что в красно-белой футболке Родионов провел 384 матча (из них 347 — в основе) и наколотил 153 гола, занимая с этим показателем девятое место в клубе Григория Федотова, куда входят лучшие бомбардиры в истории отечественного футбола.

История Родионова — это история преданности, самопожертвования и, непременно, история успеха. За что бы он ни брался, он всегда отдается делу на сто процентов и неизменно добивается результата. И делает он это на благо московского «Спартака» уже на протяжении без малого четырех десятилетий.