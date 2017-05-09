Симонян: «Спартаку» в межсезонье стоит уделить особое внимание обороне
МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московскому «Спартаку» в межсезонье стоит обратить особое внимание игре в обороне. Такое мнение ТАСС высказал первый
вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран красно-белых Никита Симонян.
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В воскресенье по итогам матчей 27-го тура «Спартак» досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны.
На вопрос, в каких аспектах команде требуется усиление в межсезонье, Симонян ответил: «Бесспорно,
Собеседник ТАСС отметил вклад всей команды в успех. «Вы знаете, я бы не хотел
«Ну и конечно (Квинси) Промес, — добавил Симонян. — Я уже говорил, что желаю ему, чтобы он побил мой рекорд (по количеству голов в составе красно-белых), но для этого ему надо играть в “Спартаке” еще примерно восемь сезонов. А может быть, пусть он сыграет значительно меньше, но останется в “Спартаке” и за этот период побьет мой рекорд. Я буду только рад и желаю ему этого, повторюсь, вся команда в целом заслужила этот успех».
Симонян забил за «Спартак» 160 голов в 245 играх в 1949—1959 годах и четыре раза становился в составе команды чемпионом страны. На счету 25-летнего Промеса, который выступает за
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