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ПРЕЗЕНТ С РОДИНЫ

— Логичный в таких ситуациях вопрос: как самочувствие?

— Спасибо, нормальное. Только голос чуть-чуть подсел. От криков, от ликования. Пошумели немного с болельщиками. Но повод, согласитесь, был.

— В котором часу разошлись в ночь с воскресенья на понедельник?

— Кто как. Я около пяти уехал. Кажется.

— Как получилось, что сначала все спартаковцы праздновали порознь, а потом собрались вместе?

— Мы в команде вообще-то не отмечаем вместе праздники. И не потому, что не дружны, просто традиция складывалась странноватая. Как ни запланируем что-то, так невезение. 8 Марта, допустим, года два-три назад решили все вместе отметить, с женами. Ресторан заказали. Бац — поражение. И настроения никакого. Еще куда-то договорились поехать — опять неудача. С тех пор не планируем. Пусть все будет спонтанно. Выиграли — собрались — отметили.

— В этот раз именно так и было?

— Да. Думали накануне, что неплохо бы организовать что-то, шутили, вспоминали «Лестер», который встретил свое чемпионство всей командой у телевизора. Но привычный уклад нарушать не стали. Зато когда поняли, что взяли титул, все собрались, конечно.

— И вы были едва ли не первым.

— Просто я находился неподалеку от «Открытия-Арены». Стадион «Луч» — только Волоколамку перейти. Как раз 40 дней со дня смерти дяди было, Валерия Глушакова. Спартаковских ветеранов много пришло: Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин… Друзья дядины… Когда стало известно, что «Терек» выиграл в Питере, дорогу я, конечно, пересек. И повеселился от души возле нашего Гладиатора. Там же и ролик был записан, где я весь на позитиве.

— С гитарой в одной руке и любопытной банкой — в другой. Верхом на заборе. Что в ней было-то, в банке?

— Миллеровская настойка. Неподалеку от моей родины — города Миллерово Ростовской области, есть станица Вешенская, Михаил Шолохов там жил. Племянники писателя, хотя не уверен точно в степени родства, гонят волшебный напиток собственного элитного производства. И регулярно шлют мне к праздникам этот презент, спасибо им большое.

— Когда вы сказали в ролике: «Миллеровский чудо-напиток», возникло ощущение, что передаете привет главе «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру.

— Да вы что, мне такое и в голову не могло прийти! Кстати, голова после гостинца с родины никогда не болит.

— Это ценно, ведь в среду — первая чемпионская тренировка.

— Не проблема. Сейчас вот растоплю баньку, попарюсь и буду как огурчик.

«ХОЧУ ИГРАТЬ В ОСТАВШИХСЯ МАТЧАХ»

— Ладно, а что было потом, после ролика?

— А потом позвонил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов. Предложил собраться всей командой и отметить общий праздник. Тут уж все друг другу стали названивать. Я вернулся к стадиону, вскоре подъехали остальные, а у «Открытия Арены» уже трехтысячная восторженная толпа. Надо, думаем, менять дислокацию. Выдвинулись в ресторан на одной из набережных Москва-реки.

— Правильно понимаю, что если бы вы больше верили в потерю очков «Зенитом» против «Терека», могли и заранее собраться всей командой в ожидании «золота»?

— Все-таки нет. Это футбол, в нем в любой момент может случиться что угодно. Никто ведь не думал, что мы 0:4 «Крыльям» проиграем или 0:3 «Ростову»?! Во всяком случае, не с таким счетом. Но проиграли же.

— И все-таки поражение «Зенита» — очередная сенсация в его исполнении. Так что «чемпионить» вы, наверное, настраивались в Перми.

— Мы вообще не планировали, в том-то и дело. Гнали прочь такие мысли. А поражение «Зенита»… Что ж, бывает. «Терек» — крепкая, организованная команда.

— Как «Спартаку» надо провести оставшиеся три матча чемпионата, чтобы не ушло «золотое» послевкусие?

— Состав и тактику доведет тренер, пока разговоров на эту тему не было. Мне бы хотелось все три оставшихся игры провести на поле. Скоро Кубок конфедераций, перед ним оптимальная физическая форма и вообще практика не помешают.

— Слышали историю, как в 2000-м году «Спартак» в чемпионском матче выиграл у «Ростельмаша» 1:0, — но играл не слишком волшебно? И Олег Романцев, будучи недовольным, ушел в раздевалку вместо празднований. Массимо Каррера после «Томи» сделал то же самое. Есть в ситуациях что-то общее?

— Не помню событий 17-летней давности. Но если говорить на прямоту, три очка не пахнут. С «Томью» играли не очень хорошо, вы правы. Но выиграли и стали чемпионами, это самое главное. Дальше уже будем думать, как и какие ошибки исправлять.

— А думается сейчас об этом?

— Честно говоря, не очень. После чемпионства проще дышится. И мыслей тревожных меньше. Что ни говорите, а слово «золото», которые звучало со всех сторон в последние недели, давило и закрепощало. В голове крепко сидело: обязаны, обязаны, обязаны не подвести себя и болельщиков, все-таки целый год пахали. О празднованиях не думали — только о трофее, о результате. И сейчас есть большое облегчение от того, что все завершилось, как надо.

«КАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ»

— Правильно ли говорить, что сбылась ваша главная спортивная мечта?

— Одна из — точно. Ведь это моя первая медаль. И сразу золотая! Но останавливаться не хотелось бы: есть в футболе и другие титулы.

— Со спортивными мечтами ясно. А с человеческими? Спрашиваю вас, как отца двух дочек.

— Мечтаю и о сыне, конечно. Жена обещала! Согласен три года ждать, как в пословице. Чемпионства после перехода в «Спартак» примерно столько же ждал — и дождался. Сына тоже дождусь!

— Про Карреру уже много сказано. И все же было что-то, чем итальянец вас удивил? В бытовом, скажем, плане?

— Скажу только, что он каким пришел, таким и остался, — естественным. Как выглядит — такой и на самом деле.

— Каррере довелось попробовать в чемпионскую ночь вашего чуда-напитка?

— Думаю, да.

— Сам Массимо отрицал. «Только белое вино», — сказал.

— Утверждать не стану, не видел. Но соответствующее предложение тренеру было сделано (смеется).

— Вокруг вас было много болельщиков. Обошлось ли без панибратства и вообще без эксцессов?

— Все прошло очень искренне и незабываемо в плане эмоций.