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9 мая 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Денис Глушаков: Дождался «золота» — дождусь и сына!

Капитан «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о чемпионской ночи, содержимом праздничной банки на популярном видео с его участием и пока не сбывшейся мечте, ради которой Денис Глушаков согласен ждать три года.

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ПРЕЗЕНТ С РОДИНЫ

— Логичный в таких ситуациях вопрос: как самочувствие?
— Спасибо, нормальное. Только голос чуть-чуть подсел. От криков, от ликования. Пошумели немного с болельщиками. Но повод, согласитесь, был.

— В котором часу разошлись в ночь с воскресенья на понедельник?
— Кто как. Я около пяти уехал. Кажется.

— Как получилось, что сначала все спартаковцы праздновали порознь, а потом собрались вместе?
— Мы в команде вообще-то не отмечаем вместе праздники. И не потому, что не дружны, просто традиция складывалась странноватая. Как ни запланируем что-то, так невезение. 8 Марта, допустим, года два-три назад решили все вместе отметить, с женами. Ресторан заказали. Бац — поражение. И настроения никакого. Еще куда-то договорились поехать — опять неудача. С тех пор не планируем. Пусть все будет спонтанно. Выиграли — собрались — отметили.

— В этот раз именно так и было?
— Да. Думали накануне, что неплохо бы организовать что-то, шутили, вспоминали «Лестер», который встретил свое чемпионство всей командой у телевизора. Но привычный уклад нарушать не стали. Зато когда поняли, что взяли титул, все собрались, конечно.

— И вы были едва ли не первым.
— Просто я находился неподалеку от «Открытия-Арены». Стадион «Луч» — только Волоколамку перейти. Как раз 40 дней со дня смерти дяди было, Валерия Глушакова. Спартаковских ветеранов много пришло: Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин… Друзья дядины… Когда стало известно, что «Терек» выиграл в Питере, дорогу я, конечно, пересек. И повеселился от души возле нашего Гладиатора. Там же и ролик был записан, где я весь на позитиве.

— С гитарой в одной руке и любопытной банкой — в другой. Верхом на заборе. Что в ней было-то, в банке?
— Миллеровская настойка. Неподалеку от моей родины — города Миллерово Ростовской области, есть станица Вешенская, Михаил Шолохов там жил. Племянники писателя, хотя не уверен точно в степени родства, гонят волшебный напиток собственного элитного производства. И регулярно шлют мне к праздникам этот презент, спасибо им большое.

— Когда вы сказали в ролике: «Миллеровский чудо-напиток», возникло ощущение, что передаете привет главе «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру.
— Да вы что, мне такое и в голову не могло прийти! Кстати, голова после гостинца с родины никогда не болит.

— Это ценно, ведь в среду — первая чемпионская тренировка.
— Не проблема. Сейчас вот растоплю баньку, попарюсь и буду как огурчик.

«ХОЧУ ИГРАТЬ В ОСТАВШИХСЯ МАТЧАХ»

— Ладно, а что было потом, после ролика?
— А потом позвонил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов. Предложил собраться всей командой и отметить общий праздник. Тут уж все друг другу стали названивать. Я вернулся к стадиону, вскоре подъехали остальные, а у «Открытия Арены» уже трехтысячная восторженная толпа. Надо, думаем, менять дислокацию. Выдвинулись в ресторан на одной из набережных Москва-реки.

— Правильно понимаю, что если бы вы больше верили в потерю очков «Зенитом» против «Терека», могли и заранее собраться всей командой в ожидании «золота»?
Все-таки нет. Это футбол, в нем в любой момент может случиться что угодно. Никто ведь не думал, что мы 0:4 «Крыльям» проиграем или 0:3 «Ростову»?! Во всяком случае, не с таким счетом. Но проиграли же.

— И все-таки поражение «Зенита» — очередная сенсация в его исполнении. Так что «чемпионить» вы, наверное, настраивались в Перми.
— Мы вообще не планировали, в том-то и дело. Гнали прочь такие мысли. А поражение «Зенита»… Что ж, бывает. «Терек» — крепкая, организованная команда.

— Как «Спартаку» надо провести оставшиеся три матча чемпионата, чтобы не ушло «золотое» послевкусие?
— Состав и тактику доведет тренер, пока разговоров на эту тему не было. Мне бы хотелось все три оставшихся игры провести на поле. Скоро Кубок конфедераций, перед ним оптимальная физическая форма и вообще практика не помешают.

— Слышали историю, как в 2000-м году «Спартак» в чемпионском матче выиграл у «Ростельмаша» 1:0, — но играл не слишком волшебно? И Олег Романцев, будучи недовольным, ушел в раздевалку вместо празднований. Массимо Каррера после «Томи» сделал то же самое. Есть в ситуациях что-то общее?
— Не помню событий 17-летней давности. Но если говорить на прямоту, три очка не пахнут. С «Томью» играли не очень хорошо, вы правы. Но выиграли и стали чемпионами, это самое главное. Дальше уже будем думать, как и какие ошибки исправлять.

— А думается сейчас об этом?
— Честно говоря, не очень. После чемпионства проще дышится. И мыслей тревожных меньше. Что ни говорите, а слово «золото», которые звучало со всех сторон в последние недели, давило и закрепощало. В голове крепко сидело: обязаны, обязаны, обязаны не подвести себя и болельщиков, все-таки целый год пахали. О празднованиях не думали — только о трофее, о результате. И сейчас есть большое облегчение от того, что все завершилось, как надо.

«КАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ»

— Правильно ли говорить, что сбылась ваша главная спортивная мечта?
— Одна из — точно. Ведь это моя первая медаль. И сразу золотая! Но останавливаться не хотелось бы: есть в футболе и другие титулы.

— Со спортивными мечтами ясно. А с человеческими? Спрашиваю вас, как отца двух дочек.
— Мечтаю и о сыне, конечно. Жена обещала! Согласен три года ждать, как в пословице. Чемпионства после перехода в «Спартак» примерно столько же ждал — и дождался. Сына тоже дождусь!

— Про Карреру уже много сказано. И все же было что-то, чем итальянец вас удивил? В бытовом, скажем, плане?
— Скажу только, что он каким пришел, таким и остался, — естественным. Как выглядит — такой и на самом деле.

— Каррере довелось попробовать в чемпионскую ночь вашего чуда-напитка?
— Думаю, да.

— Сам Массимо отрицал. «Только белое вино», — сказал.
— Утверждать не стану, не видел. Но соответствующее предложение тренеру было сделано (смеется).

— Вокруг вас было много болельщиков. Обошлось ли без панибратства и вообще без эксцессов?
— Все прошло очень искренне и незабываемо в плане эмоций.

— Кто оплатил празднование?
— Ой, вот это еще предстоит выяснить. Мы ушли, счет не закрывали. Но кое за что мне точно придется заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счет выставят, и не обижайся. Все-таки это огромное счастье — чемпионство!

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