Денис Глушаков: Дождался «золота» — дождусь и сына!
Капитан «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о чемпионской ночи, содержимом праздничной банки на популярном видео с его участием и пока не сбывшейся мечте, ради которой Денис Глушаков согласен ждать три года.
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ПРЕЗЕНТ С РОДИНЫ
— Логичный в таких ситуациях вопрос: как самочувствие?
— Спасибо, нормальное. Только голос
— В котором часу разошлись в ночь с воскресенья на понедельник?
— Кто как. Я около пяти уехал. Кажется.
— Как получилось, что сначала все спартаковцы праздновали порознь, а потом собрались вместе?
— Мы в команде
— В этот раз именно так и было?
— Да. Думали накануне, что неплохо бы организовать
— И вы были едва ли не первым.
— Просто я находился неподалеку от «Открытия-Арены». Стадион «Луч» — только Волоколамку перейти. Как раз 40 дней со дня смерти дяди было, Валерия Глушакова. Спартаковских ветеранов много пришло: Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин… Друзья дядины… Когда стало известно, что «Терек» выиграл в Питере, дорогу я, конечно, пересек. И повеселился от души возле нашего Гладиатора. Там же и ролик был записан, где я весь на позитиве.
— С гитарой в одной руке и любопытной банкой — в другой. Верхом на заборе. Что в ней
— Миллеровская настойка. Неподалеку от моей родины — города Миллерово Ростовской области, есть станица Вешенская, Михаил Шолохов там жил. Племянники писателя, хотя не уверен точно в степени родства, гонят волшебный напиток собственного элитного производства. И регулярно шлют мне к праздникам этот презент, спасибо им большое.
— Когда вы сказали в ролике: «Миллеровский чудо-напиток», возникло ощущение, что передаете привет главе «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру.
— Да вы что, мне такое и в голову не могло прийти! Кстати, голова после гостинца с родины никогда не болит.
— Это ценно, ведь в среду — первая чемпионская тренировка.
— Не проблема. Сейчас вот растоплю баньку, попарюсь и буду как огурчик.
«ХОЧУ ИГРАТЬ В ОСТАВШИХСЯ МАТЧАХ»
— Ладно, а что было потом, после ролика?
— А потом позвонил
— Правильно понимаю, что если бы вы больше верили в потерю очков «Зенитом» против «Терека», могли и заранее собраться всей командой в ожидании «золота»?
—
— И
— Мы вообще не планировали, в
— Как «Спартаку» надо провести оставшиеся три матча чемпионата, чтобы не ушло «золотое» послевкусие?
— Состав и тактику доведет тренер, пока разговоров на эту тему не было. Мне бы хотелось все три оставшихся игры провести на поле. Скоро Кубок конфедераций, перед ним оптимальная физическая форма и вообще практика не помешают.
— Слышали историю, как в 2000-м году «Спартак» в чемпионском матче выиграл у «Ростельмаша» 1:0, — но играл не слишком волшебно? И Олег Романцев, будучи недовольным, ушел в раздевалку вместо празднований. Массимо Каррера после «Томи» сделал то же самое. Есть в ситуациях
— Не помню событий 17-летней давности. Но если говорить на прямоту, три очка не пахнут. С «Томью» играли не очень хорошо, вы правы. Но выиграли и стали чемпионами, это самое главное. Дальше уже будем думать, как и какие ошибки исправлять.
— А думается сейчас об этом?
— Честно говоря, не очень. После чемпионства проще дышится. И мыслей тревожных меньше. Что ни говорите, а слово «золото», которые звучало со всех сторон в последние недели, давило и закрепощало. В голове крепко сидело: обязаны, обязаны, обязаны не подвести себя и болельщиков,
«КАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ»
— Правильно ли говорить, что сбылась ваша главная спортивная мечта?
— Одна из — точно. Ведь это моя первая медаль. И сразу золотая! Но останавливаться не хотелось бы: есть в футболе и другие титулы.
— Со спортивными мечтами ясно. А с человеческими? Спрашиваю вас, как отца двух дочек.
— Мечтаю и о сыне, конечно. Жена обещала! Согласен три года ждать, как в пословице. Чемпионства после перехода в «Спартак» примерно столько же ждал — и дождался. Сына тоже дождусь!
— Про Карреру уже много сказано. И все же было
— Скажу только, что он каким пришел, таким и остался, — естественным. Как выглядит — такой и на самом деле.
— Каррере довелось попробовать в чемпионскую ночь вашего
— Думаю, да.
— Сам Массимо отрицал. «Только белое вино», — сказал.
— Утверждать не стану, не видел. Но соответствующее предложение тренеру было сделано (смеется).
— Вокруг вас было много болельщиков. Обошлось ли без панибратства и вообще без эксцессов?
— Все прошло очень искренне и незабываемо в плане эмоций.
— Кто оплатил празднование?
— Ой, вот это еще предстоит выяснить. Мы ушли, счет не закрывали. Но кое за что мне точно придется заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счет выставят, и не обижайся.
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