Сердар Таски: Обсудим со «Спартаком» продление контракта в конце сезона
Защитник «Спартака» Сердар Таски подчеркнул, что еще не обсуждал с клубом возможности продления контракта. Ранее интерес к футболисту проявлял «Трабзонспор». В текущем сезоне футболист выиграл с
красно-белыми титул чемпиона России.
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— У меня сейчас нет соглашений с другими клубами, — цитирует bursadabugun.com Таски. — У меня есть возможность продления контракта еще на год. В конце сезона мы сядем и обсудим этот вопрос.
Могу ли я вернуться в Турцию? В Турции каждый клуб достойный, не надо зацикливаться только на стамбульских командах. Но сейчас я сосредоточен на трех оставшихся играх сезона. Бундеслига? Это тоже вариант.
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