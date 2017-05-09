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9 мая 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сердар Таски: Обсудим со «Спартаком» продление контракта в конце сезона

Защитник «Спартака» Сердар Таски подчеркнул, что еще не обсуждал с клубом возможности продления контракта. Ранее интерес к футболисту проявлял «Трабзонспор». В текущем сезоне футболист выиграл с красно-белыми титул чемпиона России.

Защитник Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> подчеркнул что еще не обсуждал с клубом возможности продления контракта. Увеличить
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— У меня сейчас нет соглашений с другими клубами, — цитирует bursadabugun.com Таски. — У меня есть возможность продления контракта еще на год. В конце сезона мы сядем и обсудим этот вопрос.

Могу ли я вернуться в Турцию? В Турции каждый клуб достойный, не надо зацикливаться только на стамбульских командах. Но сейчас я сосредоточен на трех оставшихся играх сезона. Бундеслига? Это тоже вариант.

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