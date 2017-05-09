ФИФА может принять решение о полной замене газона стадиона «Санкт-Петербург»
Заседание Международной федерации футбола по вопросу качества поля на стадионе «Санкт-Петербург» состоится в четверг, 11 мая, сообщает «Фонтанка».
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По информации источника, с высокой долей вероятности будет вынесено решение о полной замене газона.
Ранее появилась информация, что матч 29-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар», который должен был пройти на стадионе «Санкт-Петербург» 17 мая, перенесён на «Петровский».
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе. «Таких полей, как на арене “Санкт-Петербург”, нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины», — заявил румынский специалист после проигранного матча с «Тереком» (0:1) 7 мая.
Cтадион на Крестовском острове грядущим летом будет принимать матчи Кубка конфедераций, а летом 2018 года матчи чемпионата мира.
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