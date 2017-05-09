«Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском» вместо «Санкт-Петербург Арены»

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Ранее было объявлено, что домашний матч с махачкалинским «Анжи» (1:1), который состоялся 8 апреля, будет последним для «Зенита» на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне. 22 апреля «Зенит» в первом матче на арене «Санкт-Петербург» в рамках 24-го тура чемпионата России обыграл екатеринбургский «Урал» — 2:0.

В воскресенье петербургский клуб на стадионе на Крестовском острове уступил грозненскому «Тереку» (0:1). После игры главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что поле на арене «Санкт-Петербург» хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины по футболу. Также издание сообщает, что перед матчем у «Зенита» возникли трудности с тем, чтобы добраться на Крестовский остров, а в раздевалке команды на арене были проблемы с горячей водой.

Матч 29-го тура «Зенит» — «Краснодар» состоится 17 мая. После 27 туров с 52 очками петербургский клуб занимает третье место в чемпионате России, отставая на один балл от московского ЦСКА, который идет на втором месте, дающем право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.