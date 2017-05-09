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9 мая 2017, 16:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Митрески может стать тренером-селекционером «Спартака»

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Македонии Игор Митрески может стать тренером-селекционером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом заявил Митрески, которого цитирует портал Azerisport.

<span class=error>Митрески</span> выступал в Спартаке в 2001—2004 годах. Увеличить
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«У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера, — сказал он. — По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву».

Митрески выступал в «Спартаке» в 2001—2004 годах, став в составе клуба чемпионом России (2001) и бронзовым призером национального первенства (2003), а также обладателем Кубка страны (2002/03). Всего он провел за «Спартак» 85 матчей.

В составе сборной Македонии на его счету 61 игра и 1 гол. В 2014 году Митрески завершил карьеру футболиста.

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