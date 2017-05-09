Курс — на Италию? Кто может сменить Луческу в «Зените»
Если Мирча Луческу уйдёт из «Зенита», то в петербургский клуб выстроится очередь из тренеров. Кого можно ждать в Северной столице?
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Шансы Мирчи Луческу продолжить работу в «Зените» с каждым днём становятся всё ниже и ниже. Поражение от «Терека» поставило под угрозу участие
Сергей Семак — 5%
Назначение Семака маловероятно, но это хороший вариант, если «Зенит» попадёт только лишь в Лигу Европы и потуже затянет пояса.
Фабио Капелло — 5%
Бывший наставник сборной России был кандидатом на пост главного тренера «Зенита» год назад после ухода Андре
Леонид Слуцкий — 10%
Роберто Манчини — 10%
В разные годы имя Манчини связывали с нашей сборной и ведущими клубами РФПЛ. Из этого можно сделать вывод, что агенты 52-летнего итальянца активно проталкивают его в Россию. Недавно снова писали об интересе «Зенита» к Манчини и даже публиковали его вероятную зарплату в Северной столице — порядка 3 млн евро в год. Как тренер, Манчини выигрывал национальные чемпионаты с миланским «Интером» (трижды) и «Манчестер Сити», завоёвывал Кубок страны с «Фиорентиной», «Лацио», «Интером» (дважды), «Манчестер Сити» и «Галатасараем». В общем, профайл показать руководству «Зенита» не стыдно.
Курбан Бердыев — 15%
Работа в «Ростове» сделала Бердыеву сумасшедшую рекламу, 64-летний тренер заработал имидж волшебника, писателя недетских сказок. Хотя и после двух чемпионских титулов Курбана Бекиевича с «Рубином» все понимали, что это очень сильный специалист. Говорят, Бердыев встречался с
Чезаре Пранделли — 15%
Тренеры из Италии сейчас на виду, вот и РФПЛ выиграл Массимо Каррера. При этом в «Зените» помнят, какую хорошую работу проделал в своё время Лучано Спаллетти, так что могут опять обратиться к фигуре итальянского специалиста. 59-летний Пранделли называется в числе реальных кандидатов. Он на протяжении 20 лет работал на клубном уровне в Италии, дважды признавался лучшим тренером страны, возглавляя «Фиорентину» (2006-й и 2007-й годы). Затем руководил сборной Италии, с которой дошёл до финала Евро-2012. Но после этого у него были неудачные попытки за границей — в «Галатасарае» и «Валенсии».
Пауло Соуза — 20%
Португалец Пауло Соуза тоже был претендентом на смену
Клаудио Раньери — 20%
О 65-летнем Раньери после победы его «Лестера» в чемпионате Англии писали столько, что этого тренера не нужно представлять даже далёким от футбола людям. Правда, сказка итальянца быстро закончилась. Клаудио не доработал с «лисами» даже до конца нынешнего сезона. Сообщалось о неформальной встрече Раньери с руководителями «Зенита», а вот детали неизвестны. Наверное, финансовые запросы тренера на пике славы неслабые. Победа «Лестера», конечно, потрясла мир, но
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