Шансы Мирчи Луческу продолжить работу в «Зените» с каждым днём становятся всё ниже и ниже. Поражение от «Терека» поставило под угрозу участие сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Зарубежные и российские СМИ называют имена кандидатов, которые якобы, а может, и на самом деле находятся в фокусе внимание руководства петербургского клуба. Таковых не менее восьми. Попробуем оценить вероятность назначения каждого из этих тренеров в «Зенит», разделив сто процентов на всех.

Сергей Семак — 5%

Назначение Семака маловероятно, но это хороший вариант, если «Зенит» попадёт только лишь в Лигу Европы и потуже затянет пояса. Экс-полузащитник и тренер сине-бело-голубых прекрасно знает возможности игроков петербургской команды, он никогда ни на что не жалуется и не создает конфликтов с руководством и соперниками. В своё время Семак в качестве и.о. выиграл у «Боруссии» в Дортмунде, а сейчас приобретает ценный опыт, возглавляя «Уфу». Почему бы «Зениту» не пойти дорогой ЦСКА, который вернул из уфимского клуба Виктора Гончаренко?

Фабио Капелло — 5%

Бывший наставник сборной России был кандидатом на пост главного тренера «Зенита» год назад после ухода Андре Виллаш-Боаша, но по каким-то причинам выбор тогда сделали в пользу Луческу. Капелло нравится Петербург, куда он многократно приезжал ещё в качестве туриста, и нельзя исключать, что он всё-таки возглавит петербургскую команду. В его послужном списке победы в национальных чемпионатах с «Миланом», «Ромой», «Ювентусом» и «Реалом», а также выигрыш с «Миланом» Лиги чемпионов. Правда, Капелло скоро исполнится 71 год, да и работа со сборными, мягко говоря, не добавила Дону Фабио славы.

Леонид Слуцкий — 10%

Вообще-то «Зенит» уже давным-давно не зовёт российских специалистов, а Леонид Слуцкий покинул ЦСКА ради того, чтобы тренировать в Англии. Тем не менее, информация о возможном приходе Слуцкого в петербургскую команду есть. Понятно, что ему самому это должно быть интересно, поскольку в «Зените» он, скорее всего, получит условия, каких прежде не имел ни в одном российском клубе. За Леонида Викторовича говорят три чемпионских титула с армейцами и попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов, о чём очень сильно мечтают в «Зените».

Цитата За Леонида Викторовича говорят три чемпионских титула с «армейцами» и попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов, о чём очень мечтают в «Зените».

Роберто Манчини — 10%

В разные годы имя Манчини связывали с нашей сборной и ведущими клубами РФПЛ. Из этого можно сделать вывод, что агенты 52-летнего итальянца активно проталкивают его в Россию. Недавно снова писали об интересе «Зенита» к Манчини и даже публиковали его вероятную зарплату в Северной столице — порядка 3 млн евро в год. Как тренер, Манчини выигрывал национальные чемпионаты с миланским «Интером» (трижды) и «Манчестер Сити», завоёвывал Кубок страны с «Фиорентиной», «Лацио», «Интером» (дважды), «Манчестер Сити» и «Галатасараем». В общем, профайл показать руководству «Зенита» не стыдно.

Курбан Бердыев — 15%

Работа в «Ростове» сделала Бердыеву сумасшедшую рекламу, 64-летний тренер заработал имидж волшебника, писателя недетских сказок. Хотя и после двух чемпионских титулов Курбана Бекиевича с «Рубином» все понимали, что это очень сильный специалист. Говорят, Бердыев встречался с кем-то из представителей петербургского клуба и обсуждал условия. Но помимо того, что «Зенит» предпочитает не приглашать местных тренеров, шансы Бердыева снижает его безуспешная попытка перевести игру «Рубина» на атакующие рельсы. Хотя тогда казанцы укрепились солидно. Между тем, максимальные результаты, которых добивались его «Рубин» и «Ростов» в ЛЧ и ЛЕ, в «Зените» не будут считаться выполнением задачи.

Цитата Помимо того что «Зенит» предпочитает не приглашать местных тренеров, шансы Бердыева снижает его безуспешная попытка перевести игру «Рубина» на атакующие рельсы. Хотя тогда казанцы укрепились солидно.

Чезаре Пранделли — 15%

Тренеры из Италии сейчас на виду, вот и РФПЛ выиграл Массимо Каррера. При этом в «Зените» помнят, какую хорошую работу проделал в своё время Лучано Спаллетти, так что могут опять обратиться к фигуре итальянского специалиста. 59-летний Пранделли называется в числе реальных кандидатов. Он на протяжении 20 лет работал на клубном уровне в Италии, дважды признавался лучшим тренером страны, возглавляя «Фиорентину» (2006-й и 2007-й годы). Затем руководил сборной Италии, с которой дошёл до финала Евро-2012. Но после этого у него были неудачные попытки за границей — в «Галатасарае» и «Валенсии».

Пауло Соуза — 20%

Португалец Пауло Соуза тоже был претендентом на смену Виллаш-Боашу, тем не менее, продолжил работу с «Фиорентиной», которую он должен покинуть этим летом. 46-летний тренер имеет в своём послужном списке победы в чемпионатах Израиля с «Маккаби» Тель-Авив и Швейцарии с «Базелем». «Фиорентину» принял в 2015 году после того, как она финишировала на 4-м месте под руководством Винченцо Монтеллы. В первый сезон с португальцем «фиалки» финишировали пятыми, а сейчас делят 7−8-е места с «Интером» за три тура до конца чемпионата. Может смущать, что Пауло Соуза за девять лет сменил семь клубов.

Клаудио Раньери — 20%