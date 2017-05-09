«Теперь уже не Нольтрофеич». Реакция спартаковцев на чемпионство

Леонид Федун, председатель совета директоров «Спартака»:

«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич. У Карреры контракт на два года, и он будет с нами». (Цитата по «Чемпионату»).

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

«А как вы хотели? Не знаю, как для других, а для меня все получилось спонтанно, и это вдвойне приятно. Заранее я к торжествам не готовился: эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно! Признаться, с утра голова немного болела. Водка — это не про меня, а вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас? Странно было бы не отметить всем вместе такую победу». (Цитата по «Спорт-Экспрессу»).

«Благодарен за поздравления, я испытал огромные эмоции в последние минуты и даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков “Спартака”, благодарен господину Федуну за доверие, за то, что он мне доверил команду. Всем — благодарность и поздравления. Останусь ли я в “Спартаке” на следующий сезон? Да!» (Цитата по «Матч ТВ»).

Виталий Мутко, вице-премьер правительства РФ и президент РФС:

«Могу только поздравить “Спартак”. В этом году он заслуженно стал чемпионом, ровно провел сезон. Хочу отдельно поздравить Федуна, команду, тренера и, конечно, болельщиков. Они заждались. Одновременно хочется выразить надежду, что чемпионат еще не закончен и впереди нас ждут интересные матчи — борьба за лигочемпинское место, за выживание. Ну и “Спартак” в ранге чемпиона должен достойно завершить сезон. Полезно, что чемпионом становится сильнейшая команда в конкурентной среде, так как ЦСКА и “Зенит” достойно боролись за чемпионство. Есть еще “Краснодар”, “Ростов” и “Терек”, которые будут бороться за четвертое место. Впереди нас ждет три интересных тура». (Цитата по «Чемпионату»).

Денис Глушаков, капитан «Спартака»:

«Спасибо большое за поздравления. Я сейчас на нашем стадионе. Нигде не смотрел матч “Зенита”. Я просто чувствовал. Сегодня 40 дней, как из жизни ушел дядя. Я никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Это чемпионство я посвящаю ему. Это знаменательное событие. Всех болельщиков я поздравляю с чемпионством. Я никогда не целовал никакой ромбик. Но сегодня я поцелую его, чтобы все видели, что я родился красно-белым. “Спартак” — чемпион!» (Цитата по «Матч ТВ»).

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»:

Каррера подобрал нужные слова, перед практически каждой игрой мы на сто процентов заряжены, он говорит нужные слова, мы выходим и бьемся. Он не уникальный тактик, но какие-то моменты в тактике он подсказывает как и в атаке, так и в обороне, можете заметить, что полузащитники в матче с ЦСКА опустились. Промес — лучший игрок этого сезона? Нет. По мне, лучший — это Фернандо. Он держит весь центр, его пас в середине поля, и когда у него спады, команда плохо себя чувствует на футбольном поле. Опять же, это мое мнение. (Цитата по «Матч ТВ»).

Александр Самедов, полузащитник «Спартака»:

«Во время матча “Зенит” — “Терек” я был дома. Самой игры не видел — смотрел кино с ребенком. За встречей следил через Интернет. Посмотрел только концовку, когда узнал, что счет стал 1:0 в пользу “Терека”. Насколько для меня важно, что я стал чемпионом именно в составе “Спартака”? Очень важно. Сложно передать это словами. Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере». (Цитата по «Газете.Ru»).

Дмитрий Комбаров, защитник «Спартака»:

«Это чемпионство — наша общая победа с фанатами «Спартака». Я ждал его всю свою жизнь. Конечно, слезы навернулись. Добившись того, к чему я шел всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. Не знаю, сколько они продлятся. После матча «Зенита» с «Тереком» ни разу не присел. Ходил туда-сюда. Такие эмоции переполняли! Друзья звонят, поздравляют. Как прозвучал финальный свисток, я целый час не убирал телефон в карман. Ребята тоже друг друга поздравили. Адреналин просто зашкаливает. Такое чувство не испытывал никогда. Мечта осуществилась, теперь необходимо ставить новые задачи и решать их. Наверное, когда через пару дней состояние экстаза пройдет, осознаю в полной мере, что мы натворили. (Цитата по «Спорт-Экспрессу»).

Жано Ананидзе, полузащитник «Спартака»: