ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

Претенденты: ЦСКА (53 очка), «Зенит» (52 очка).

Календарь ЦСКА: «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д).

Календарь «Зенита»: «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).

«Спартак» уже нежится в первой корзине главного клубного турнира Европы, а два других кандидата на Лигу чемпионов, по всей видимости, будут заочно сражаться за нее до заключительного тура. «Зениту» нужнее — второй сезон подряд Питеру без большой Европы придется трудно, да и второй «перестроечный сезон» руководство точно не планировало. Но это совершенно не значит, что армейцы легко отдадут путевку сине-бело-голубым. Как раз наоборот. ЦСКА не только имеет очковый запас, но и простейший календарь — один выезд (против двух у «Зенита»), да и тот к немотивированному «Рубину». Правда, если на финише у конкурентов будет одинаковое количество очков, то, скорее всего, петербуржцы опередят армейцев — у них на сегодня лучшая разница мячей.

ЛИГА ЕВРОПЫ.

Претенденты: «Краснодар» (45), «Терек» (42), «Ростов» (42)

Календарь «Краснодара»: «Урал» (г), «Зенит» (г), «Томь» (г).

Календарь «Терека»: «Томь» (г), «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).

Календарь «Ростова»: «Рубин» (д), «Анжи» (г), «Оренбург» (г).

Формально «Уфа» и «Локомотив» тоже имеют шансы на попадание в четверку, но они лишь теоретические — и башкиры, и москвичи за три тура до конца отстают от «Краснодара» на девять очков и едва ли его обгонят. Остаются три кандидата с удивительными календарями: на троих на финишном отрезке они проведут всего один домашний матч — «Ростов» примет «Рубин» в ближайшее воскресенье. Поэтому шансы каждого из претендентов на оставшуюся еврокубковую путевку примерно равны. У «Краснодара» с «Тереком», правда, чуть выше, потому что команда Курбана Бердыева в этом сезоне ни разу не побеждала на чужом поле. Важно добавить, что при равенстве очков кубанцы уступят обоим конкурентам, потому что у них будет меньше побед.

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ.

Претенденты: «Амкар» (34), «Анжи» (30), «Урал» (29), «Оренбург» (26), «Крылья Советов» (25), «Арсенал» (24).

Календарь «Амкара»: «Спартак» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).

Календарь «Анжи»: «Уфа» (г), «Ростов» (д), ЦСКА (г).

Календарь «Урала»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (д), «Уфа» (г).

Календарь «Оренбурга»: «Локомотив» (г), «Уфа» (д), «Ростов» (д).

Календарь «Крыльев»: «Зенит» (д), «Томь» (г), «Терек» (д).

Календарь «Арсенала»: ЦСКА (г), «Амкар» (д), «Спартак» (д).

Самая жестокая и зрелищная борьба в эндшпиле чемпионата развернется в арьергарде таблицы. Мало кто обезопасил себя от прямого вылета из премьер-лиги, а также от стыковых матчей. «Амкару» всерьез ничего не грозит — вероятно, пермяки в ближайших турах забронируют за собой место в элите. Но остальные в зоне риска. На бумаге самый тяжелый календарь у туляков, но для них стыковые матчи как раз были бы за счастье. Сложно придется и махачкалинцам, ведь они — единственные из пятерки кандидатов на понижение, кто две из трех оставшихся игр проведет в гостях.

ВЫЛЕТ.

Претенденты: «Анжи» (30), «Урал» (29), «Оренбург» (26), «Крылья Советов» (25), «Арсенал» (24).

«Томь» уже утонула, а в предпоследнем туре сибиряки могут потянуть за собой «Крылья» — самарцы как раз приедут в Томск. Помимо волжан, прямой вылет грозит еще четверым, хотя «Анжи» и «Урал» могут чувствовать себя относительно спокойно.

ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ.

Претенденты: «Енисей» (57), «СКА-Хабаровск» (55), «Тамбов» (52), «Факел» (52), «Шинник» (51), «Тюмень» (50), «Кубань» (49), «Химки» (48).