Кто в Лигу чемпионов, кто — в ФНЛ? Оставшиеся интриги чемпионата
Главный вопрос сезона решен — «Спартак» гарантировал себе первое место. Но чемпионат на этом не окончен: в оставшихся трех турах развернется локальная борьба на других этажах турнирной таблицы.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
Претенденты: ЦСКА (53 очка), «Зенит» (52 очка).
Календарь ЦСКА: «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д).
Календарь «Зенита»: «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).
«Спартак» уже нежится в первой корзине главного клубного турнира Европы, а два других кандидата на Лигу чемпионов, по всей видимости, будут заочно сражаться за нее до заключительного тура. «Зениту» нужнее — второй сезон подряд Питеру без большой Европы придется трудно, да и второй «перестроечный сезон» руководство точно не планировало. Но это совершенно не значит, что армейцы легко отдадут путевку
ЛИГА ЕВРОПЫ.
Претенденты: «Краснодар» (45), «Терек» (42), «Ростов» (42)
Календарь «Краснодара»: «Урал» (г), «Зенит» (г), «Томь» (г).
Календарь «Терека»: «Томь» (г), «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).
Календарь «Ростова»: «Рубин» (д), «Анжи» (г), «Оренбург» (г).
Формально «Уфа» и «Локомотив» тоже имеют шансы на попадание в четверку, но они лишь теоретические — и башкиры, и москвичи за три тура до конца отстают от «Краснодара» на девять очков и едва ли его обгонят. Остаются три кандидата с удивительными календарями: на троих на финишном отрезке они проведут всего один домашний матч — «Ростов» примет «Рубин» в ближайшее воскресенье. Поэтому шансы каждого из претендентов на оставшуюся еврокубковую путевку примерно равны. У «Краснодара» с «Тереком», правда, чуть выше, потому что команда Курбана Бердыева в этом сезоне ни разу не побеждала на чужом поле. Важно добавить, что при равенстве очков кубанцы уступят обоим конкурентам, потому что у них будет меньше побед.
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ.
Претенденты: «Амкар» (34), «Анжи» (30), «Урал» (29), «Оренбург» (26), «Крылья Советов» (25), «Арсенал» (24).
Календарь «Амкара»: «Спартак» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).
Календарь «Анжи»: «Уфа» (г), «Ростов» (д), ЦСКА (г).
Календарь «Урала»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (д), «Уфа» (г).
Календарь «Оренбурга»: «Локомотив» (г), «Уфа» (д), «Ростов» (д).
Календарь «Крыльев»: «Зенит» (д), «Томь» (г), «Терек» (д).
Календарь «Арсенала»: ЦСКА (г), «Амкар» (д), «Спартак» (д).
Самая жестокая и зрелищная борьба в эндшпиле чемпионата развернется в арьергарде таблицы. Мало кто обезопасил себя от прямого вылета из
ВЫЛЕТ.
Претенденты: «Анжи» (30), «Урал» (29), «Оренбург» (26), «Крылья Советов» (25), «Арсенал» (24).
«Томь» уже утонула, а в предпоследнем туре сибиряки могут потянуть за собой «Крылья» — самарцы как раз приедут в Томск. Помимо волжан, прямой вылет грозит еще четверым, хотя «Анжи» и «Урал» могут чувствовать себя относительно спокойно.
ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ.
Претенденты: «Енисей» (57), «СКА-Хабаровск» (55), «Тамбов» (52), «Факел» (52), «Шинник» (51), «Тюмень» (50), «Кубань» (49), «Химки» (48).
В ФНЛ тоже жарко — за три тура до конца сразу восемь клубов, если не считать «Спартак-2», претендуют на выход в
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