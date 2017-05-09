«Твенте» гордится тем, что Куинси Промес стал одним из ключевых игроков ФК «Спартак»

«Спартак» в 10-й раз стал чемпионом России в воскресенье после того, как в 27-м туре РФПЛ петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку». Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в чемпионате России, в которых забил 11 мячей.

«Футбольный клуб «Твенте» поздравляет Куинси Промеса и «Спартак» с чемпионским титулом. «Твенте» очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков московского «Спартака», — говорится в заявлении.

Ранее голландские СМИ сообщали, что «Твенте» получит от «Спартака» еще 500 тысяч евро по трансферу Промеса в качестве бонуса за выход «красно-белых» в Лигу чемпионов.