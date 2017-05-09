Александр Бубнов: «Зенит» в таком состоянии оставлять нельзя

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«Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять.

Случившееся с «Зенитом» в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру. Кроме того, есть много вопросов по подготовке «Зенита» в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно", — приводит слова Бубнова Sportbox.

За три тура до конца чемпионата «Зенит» занимает третье место в РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.