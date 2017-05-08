Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 27-го тура РФПЛ
«Советский спорт» продолжает рубрику самых привлекательных болельщиц российского футбола. На очереди — красотки по итогам 27-го тура РФПЛ.
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«Амкар» — ЦСКА — 0:2.
«Арсенал» — «Ростов» — 1:0.
«Спартак» — «Томь» — 1:0.
«Оренбург» — «Краснодар» — 1:0.
«Рубин» — «Уфа» — 2:1.
«Зенит» — «Терек» — 0:1.
«Урал» — «Крылья Советов» — 1:3.
«Анжи» — «Локомотив» — 0:0.
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