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8 мая 2017, 23:44 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 27-го тура РФПЛ

«Советский спорт» продолжает рубрику самых привлекательных болельщиц российского футбола. На очереди — красотки по итогам 27-го тура РФПЛ.

Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 27-го тура РФПЛ - Фото Увеличить
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«Амкар» — ЦСКА — 0:2.

«Арсенал» — «Ростов» — 1:0.

«Спартак» — «Томь» — 1:0.

«Оренбург» — «Краснодар» — 1:0.

«Рубин» — «Уфа» — 2:1.

«Зенит» — «Терек» — 0:1.

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:3.

«Анжи» — «Локомотив» — 0:0.
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