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8 мая 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» уволит Луческу

71-летний румынский специалист доработает до конца чемпионата.

71-летний румынский специалист доработает до конца чемпионата. Увеличить
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Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

По данным «СЭ», его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

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