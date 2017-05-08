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8 мая 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 0:0 в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

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«Анжи» продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, «Локомотив» не может выиграть в первенстве страны на протяжении четырех встреч. Для железнодорожников эта игра стала первой в качестве обладателя Кубка России сезона-2016/17.

В турнирной таблице «Анжи» за три тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков и на четыре балла опережая идущего 13-м «Оренбург». 13-я и 14-я команды по итогам чемпионата России встретятся в переходных матчах с третьим и четвертым клубами Футбольной национальной лиги за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. «Локомотив» занимает 8-е место, набрав 36 очков.

В следующем туре «Анжи» 14 мая в гостях сыграет с «Уфой», «Локомотив» днем ранее на своем поле примет «Оренбург».

8.05.2017 17:00 основной раунд: 27-й тур Анжи-Арена
Анжи 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Юрий Семин
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Сергей Паршивлюк 24
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
15′ Гурам Тетрашвили 2
Саид Эззатоллахи 6
Адлан Кацаев 10
75′ Арсен Хубулов 8
Батраз Хадарцев 37
71′ Павел Яковлев 91
Филипп Будковский 28
11′ Александр Прудников 99
Шамиль Асильдаров 9
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев 90+2′
29 Виталий Денисов
17 Тарас Михалик
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
90 Арикленес да Силва Ари
27 Игорь Денисов 88′
8 Джефферсон Фарфан 46′
7 Маркес Битанкур Майкон
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 70′
11 Алан Касаев
23 Дмитрий Тарасов 58′
36 Дмитрий Баринов 81′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
9 Угловые 6
6 Фолы 17
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
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