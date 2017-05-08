«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России

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«Анжи» продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, «Локомотив» не может выиграть в первенстве страны на протяжении четырех встреч. Для железнодорожников эта игра стала первой в качестве обладателя Кубка России сезона-2016/17.

В турнирной таблице «Анжи» за три тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков и на четыре балла опережая идущего 13-м «Оренбург». 13-я и 14-я команды по итогам чемпионата России встретятся в переходных матчах с третьим и четвертым клубами Футбольной национальной лиги за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. «Локомотив» занимает 8-е место, набрав 36 очков.

В следующем туре «Анжи» 14 мая в гостях сыграет с «Уфой», «Локомотив» днем ранее на своем поле примет «Оренбург».