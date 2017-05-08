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8 мая 2017, 19:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сёмин: Перед ЧМ-2018 Миранчуку не стоит менять клуб, ему будет лучше в «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку стоит остаться в московской команде.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Сёмин</span> считает что полузащитнику Алексею Миранчуку стоит остаться в московской команде. Увеличить
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«Я верю, что Алексей должен остаться, и это в его интересах. Ему однозначно будет лучше в “Локомотиве”. Перед чемпионатом мира ему не стоит менять команду. Ему следует находиться в той среде, в которой он сейчас играет. Он получает удовольствие, играя в “Локомотиве”, и к нему здесь есть доверие. Надеюсь, что он будет продолжать играть у нас», — сказал Сёмин в эфире программы «Футбол России».

Контракт Миранчука с «железнодорожниками» рассчитан до конца ноября этого года. Руководство «Локомотива» пока не смогло договориться с 21-летним футболистом о продлении соглашения.

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