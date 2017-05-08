Зобнин назвал Фернандо одним из трёх лучших опорников в мире

Также хавбек поведал, что футболистам красно-белых было стыдно за игру во втором тайме домашнего матча с «Томью» (1:0).

«Топ-3 в мировом рейтинге опорных полузащитников? Канте, Погба. Эти двое — интересные футболисты. Ну и Фернандо, мой друг. Приходя в «Спартак», он многое дал команде. Канте цепкий в отборе, быстрый, резкий. Очень сильный! Погба тоже. Они же практически мои ровесники. Чем крут Фернандо? «Спартаку» тяжело без него. Открою секрет, если он не в форме, то команде всегда приходится играть тяжело.

В чём я прибавил в этом сезоне? В уверенности в себе, стал увереннее играть на поле. Качества мои улучшились за год. Ну и, конечно, сильные партнёры по команде. Чем они сильнее, тем быстрее растёшь. Могу сказать, что я сейчас в «Спартаке», приезжая на любую тренировку, получаю кайф. Играть с такими партнёрами — одно удовольствие. Если будет достойное предложение от европейских клубов, то я рассмотрю их, хочу расти выше. Выше ли «Зенит»? Нет. Россия — это «Спартак».

Нам было стыдно, когда играли второй тайм с «Томью». Понимали, что игра не идёт сегодня. Это при полном стадионе! Важно было сыграть хорошо. Ребята понимали, что сыграли мы не очень. Мотивируют ли неординарные поступки Карреры? Мы увидели его реакцию и поняли, что сыграли неудачно.

Кто в «Спартаке» самый выносливый? Мы бегали тесты! Это была тройка — Глушаков, Промес, Зобнин. Ромащенко говорил: какой «Юнайтед», у тебя на 60-ой минуте ноги сводит! — сказал Зобнин в эфире «Спорт FM».