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8 мая 2017, 17:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зобнин назвал Фернандо одним из трёх лучших опорников в мире

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, кого он считает лучшими опорными полузащитниками в мире.

Также хавбек поведал, что футболистам красно-белых было стыдно за игру во втором тайме домашнего матча с «Томью» (1:0).

«Топ-3 в мировом рейтинге опорных полузащитников? Канте, Погба. Эти двое — интересные футболисты. Ну и Фернандо, мой друг. Приходя в «Спартак», он многое дал команде. Канте цепкий в отборе, быстрый, резкий. Очень сильный! Погба тоже. Они же практически мои ровесники. Чем крут Фернандо? «Спартаку» тяжело без него. Открою секрет, если он не в форме, то команде всегда приходится играть тяжело.

В чём я прибавил в этом сезоне? В уверенности в себе, стал увереннее играть на поле. Качества мои улучшились за год. Ну и, конечно, сильные партнёры по команде. Чем они сильнее, тем быстрее растёшь. Могу сказать, что я сейчас в «Спартаке», приезжая на любую тренировку, получаю кайф. Играть с такими партнёрами — одно удовольствие. Если будет достойное предложение от европейских клубов, то я рассмотрю их, хочу расти выше. Выше ли «Зенит»? Нет. Россия — это «Спартак».

Нам было стыдно, когда играли второй тайм с «Томью». Понимали, что игра не идёт сегодня. Это при полном стадионе! Важно было сыграть хорошо. Ребята понимали, что сыграли мы не очень. Мотивируют ли неординарные поступки Карреры? Мы увидели его реакцию и поняли, что сыграли неудачно.

Кто в «Спартаке» самый выносливый? Мы бегали тесты! Это была тройка — Глушаков, Промес, Зобнин. Ромащенко говорил: какой «Юнайтед», у тебя на 60-ой минуте ноги сводит! — сказал Зобнин в эфире «Спорт FM».

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