Как менялся золотой «Спартак»

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1992: доминирование на руинах.

Основу практически безраздельной гегемонии «Спартака» в 1990-х заложил самый первый чемпионат страны в «независимый» период ее истории, пришедший на смену одному из сильнейших в Европе первенству СССР. Таблица высшего дивизиона-1992 выглядела удивительно. Участие в турнире последних призеров советской эпохи ЦСКА, «Спартака» и «Торпедо» вопросов, понятное дело, не вызвало. Однако компанию им составили два середняка и аутсайдер чемпионата-1991, 11 посланцев из первой союзной лиги и три выходца из второй.

По сути, элиту новой России сформировал второй по рангу класс футбольной системы СССР. Места Киева, Еревана, Минска и Одессы в свежеобразованной системе координат заняли Камышин, Тюмень и Находка.

Уровню и репутации соревнований существенно навредил массовый отъезд лучших игроков в зарубежные клубы, а также допотопные стадионы, особенно в провинции, и некачественные поля. Следствием деградации по всем направлениям явилась мизерная посещаемость: лишь 5917 зрителей в среднем на игре против 11 403 в сезоне-2016/17.

«Спартак», имевший в составе таких звезд, как Станислав Черчесов, Виктор Онопко, Валерий Карпин и Андрей Пятницкий, уверенной поступью дошел до титула, не встретив ни малейшего сопротивления. В 32 матчах чемпионата красно-белые уступили лишь однажды: петербургскому «Зениту» в ничего не решавшем матче первого этапа.

Сразу десять спартаковцев вошли в список «33-х лучших» по итогам первенства. Помимо упомянутых — Дмитрий Хлестов, Андрей Чернышов, Андрей Иванов, Игорь Ледяхов, Дмитрий Попов и Дмитрий Радченко.

1996: детский сад Ярцева.

Четвертый российский титул до сих пор остается самым любимым среди почитателей «Спартака» со стажем. Все в том сезоне свидетельствовало не в пользу красно-белых. Сезоном ранее они уступили трон владикавказской «Алании», довольствовавшись лишь бронзой, пережили вторую волну «эмиграции» и лишились кузнеца всех успехов еще с советских времен Олега Романцева. В год чемпионата Европы наставник решил сосредоточиться на сборной России, сохранив свое присутствие в «Спартаке» в качестве президента.

На тренерский мостик заступил его ассистент Георгий Ярцев, никогда прежде не работавший самостоятельно. Наследство ему досталось не самое богатое. Позиции уехавших за границу Черчесова, Онопко, Юрия Никифорова, Николая Писарева, Сергея Юрана, не поладившего с тренером Валерия Шмарова, завершившего карьеру Сергея Родионова и других пришлось в срочном порядке замещать 20-летними дублерами, к которым добавили 34-летнего «дядьку» Сергея Горлуковича из «Алании».

Как только не называли ту команду: и детский сад, и пионеротряд Ярцева. Считалось, что «Спартак» надолго лишился завоеванных рубежей, а его зеленую молодежь во главе с неопытным тренером ждет неминуемый провал, на фоне которого третье место годичной давности покажется фантастическим результатом.

Не тут-то было: юные Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Кечинов и К финишировали вровень с могучей «Аланией», набрав по 72 очка. В наше время титул отдали бы владикавказцам, которые одержали на одну победу больше (22 против 21). Но 21 год назад дополнительные показатели не учитывались. Был назначен «золотой» матч в Санкт-Петербурге.

Как всем известно, триумф «Спартаку» принесли мячи Ильи Цымбаларя и Андрей Тихонова в концовке матча. Он же был признан лучшим игроком года в России.

1998: поход на Европу.

Пусть это напрямую и не относится к выступлению в чемпионате, но 1998-й стал одним из самых успешных для «Спартака» в еврокубках.

Весной ведомые вернувшимся из сборной Романцевым красно-белые славно погуляли в Кубке УЕФА, добыв легендарные победы над «Аяксом» (3:1 в гостях, 1:0 дома) и уступив дорогу будущему лауреату миланскому «Интеру» в полуфинале при равной борьбе.

В конце лета «Спартак» уничтожил болгарский «Литекс» в квалификации Лиги чемпионов (5:0, 6:2). А в групповой стадии вновь столкнулся с «Интером»: на сей раз в схватках с тогдашним грандом Европы удалось зацепить одно очко (1:2, 1:1).

Той же осенью спартаковцы добились одной из самых знаменитых волевых побед в своей истории, повергнув в переполненных «Лужниках» мадридский «Реал» (2:1) благодаря годам Цымбаларя и Титова.

В клубной заявке на сезон впервые значилось более одного легионера из дальнего зарубежья.

К приобретенному годом раньше бразильцу Луису Робсону добавился его соотечественник Леандро Самарони из столичного «Торпедо». Тогда же к «Спартаку» присоединились белорус Василий Баранов и украинец Дмитрий Парфенов.

Случились и первые тревожные звоночки. Впервые за долгое время подопечные Романцева оказались переиграны на внутрироссийском уровне по всем статьям. Обескровленные многочисленными кадровыми потерями, в 26-м туре они не смогли ничего противопоставить ЦСКА (1:4). Армейцы, к слову, именно в тот раз выдали рекордную серию из 12 побед подряд и финишировали на второй сточке с трехочковым отставанием от чемпиона, хотя после первого круга занимали лишь 14-е место.

2001: начало конца.

Вспоминая то время, эксперты любят делать следующие выводы. Дескать, в какой-то момент Романцев на фоне ежегодных титулов утратил связь с реальностью, всерьез посчитав, что способен добиваться успеха в чемпионате с любыми игроками.

В итоге из 37 исполнителей, побывавших в заявке команды в течение сезона, лишь 17 имели российское гражданство. В кулуарах и по сей день витают байки о том, как неуправляемые африканские легионеры прятали куриные кости под кроватью и гонялись за партнерами с мачете, предварительно облачившись в национальные наряды. Обычным делом было увидеть, как темнокожий парень в форме красно-белых цветов справляет нужду прямо на фасад стадиона.

Добрую память оставили о себе лишь единицы вроде Жерри-Кристиана Тчуйсе и Игора Митрески.

Зато имена Эссиена Фло, Лоуренса Аджея, Алешандре и многих другие на долгие годы стали нарицательными в спартаковской среде, олицетворяя хаос начала 2000-х.

И если для золота Премьер-лиги хватило даже таких «пассажиров», то в не самой сильной группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Спартой» и «Фейенордом» осенью «Спартак» довольствовался лишь двумя очками.

Происходившие события неумолимо двигали славный клуб к катастрофе, и она не заставила себя ждать. Уже через год «Спартак» оглушительно провалился в Европе, установив «вечный» антирекорд: шесть поражений при сумме мячей 1:18.

2016/2017: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Целое поколение спартаковских почитателей не видело миг триумфа того далекого сезона, а многие в 2001 году еще и не родились.

Не раз красно-белые останавливались в шаге от золота: в 2006-м набрали одинаковое количество очков с ЦСКА (по 58), но «золотые» матчи уже упразднили.

В 2007-м все решалось в заключительном туре: «Зенит» вырвал победу в Раменском. Наконец, весьма неплох был «Спартак» в 2009-м. Как намекали впоследствии в клубной структуре, на чемпионскую гонку повлияла «настойчивая рекомендация» из Питера вернуть Владимира Быстрова….

Нынче же звезды на небе сошлись как нельзя лучше.

Во главе команды во многом случайно оказался итальянец Массимо Карреры, для которого это был первый опыт работы в качестве наставника после нескольких лет ассистентской деятельности у Антонио Конте.

Приняв «Спартак» уже по ходу первенства, специалист повышал собственное реноме от тура к туру, все не давая скептикам повода усомниться в своей квалификации.