«Крылья Советов» обыграли «Урал» и покинули зону вылета
Сегодня состоялась встреча 27-го тура
Премьер-Лиги, в которой «Урал» на своём поле принимал «Крылья Советов».
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Гостям удалось одержать выездную победу, причём самарцы проигрывали по ходу игры.
Уже на 2-й минуте уральская команда вышла вперёд после точного удара нападающего Владимира Ильина. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. В составе волжан дубль на свой счёт записал нападающий Джанни Бруно. Точку в матче поставил Кристиан Паскуато, отличившийся на 89-й минуте — 3:1.
Победа позволила «Крыльям Советов» обойти в таблице «Арсенал» и покинуть зону вылета, выйдя на 14-е место. «Урал» остался на 11-й позиции.
|8.05.2017 14:30
|основной раунд: 27-й тур
|СКБ-Банк Арена
|Урал
|1:3
|Крылья Советов
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Вадим Скрипченко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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