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8 мая 2017, 16:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» обыграли «Урал» и покинули зону вылета

Сегодня состоялась встреча 27-го тура Премьер-Лиги, в которой «Урал» на своём поле принимал «Крылья Советов».

Сегодня состоялась встреча 27-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> в которой Урал на своём поле принимал Крылья Советов. Увеличить
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Гостям удалось одержать выездную победу, причём самарцы проигрывали по ходу игры.

Уже на 2-й минуте уральская команда вышла вперёд после точного удара нападающего Владимира Ильина. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. В составе волжан дубль на свой счёт записал нападающий Джанни Бруно. Точку в матче поставил Кристиан Паскуато, отличившийся на 89-й минуте — 3:1.

Победа позволила «Крыльям Советов» обойти в таблице «Арсенал» и покинуть зону вылета, выйдя на 14-е место. «Урал» остался на 11-й позиции.

8.05.2017 14:30 основной раунд: 27-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:3 Крылья Советов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Вадим Скрипченко
Голы
2′ Владимир Ильин (А. Данцев) 18
29 Жанни Брюно (К. Паскуато, С. Корниленко) 54′
29 Жанни Брюно (К. Паскуато) 75′
10 Кристиан Паскуато 89′
Составы
Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
Николай Димитров 17
Александр Павленко 8
Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
79′ Чисамба Лунгу 10
Никита Глушков 32
81′ Эдгар Манучарян 99
Роман Павлюченко 9
17 Георгий Лория
31 Георгий Зотов
3 Дмитрий Ятченко
19 Шелдон Бато
40 Сергей Божин 65′
20 Срджан Мияйлович
8 Сергей Корниленко (к) 37′
21 Вячеслав Зинков
6 Жозе Феррейра Надсон 46′
10 Кристиан Паскуато
29 Жанни Брюно 88′
2 Евгений Башкиров
77 Сергей Ткачев 78′ 27′
7 Алан Чочиев
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
6 Угловые 1
6 Фолы 12
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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