«Крылья Советов» обыграли «Урал» и покинули зону вылета

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Гостям удалось одержать выездную победу, причём самарцы проигрывали по ходу игры.

Уже на 2-й минуте уральская команда вышла вперёд после точного удара нападающего Владимира Ильина. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. В составе волжан дубль на свой счёт записал нападающий Джанни Бруно. Точку в матче поставил Кристиан Паскуато, отличившийся на 89-й минуте — 3:1.

Победа позволила «Крыльям Советов» обойти в таблице «Арсенал» и покинуть зону вылета, выйдя на 14-е место. «Урал» остался на 11-й позиции.