СМИ: Представители «Галатасарая» наблюдали за Луческу на матче ФК «Зенит» и «Терека»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с румынским специалистом, и что Луческу может занять в «Галатасарае» пост генерального или спортивного директора, а его сын, Рэзван Луческу, должен стать новым главным тренером стамбульского клуба.

Издание утверждает, что намерения «Галатасарая» в отношении Луческу по-прежнему в силе, и что будущее румынского тренера в «Зените» определится 22 мая и будет зависеть от попадания или непопадания «сине-бело-голубых» в зону квалификации группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» и опустился на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед московский ЦСКА.