СМИ: Представители «Галатасарая» наблюдали за Луческу на матче ФК «Зенит» и «Терека»
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Президент турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Дурсун Озбек и его брат, член правления стамбульского клуба Мехмет Озбек в воскресенье посетили матч 27-го тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом», главный тренер которого Мирча Луческу, по информации СМИ, может продолжить карьеру в «Галатасарае», и грозненским «Тереком», сообщает karadenizgazete.com.tr.
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Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с румынским специалистом, и что Луческу может занять в «Галатасарае» пост генерального или спортивного директора, а его сын, Рэзван Луческу, должен стать новым главным тренером стамбульского клуба.
Издание утверждает, что намерения «Галатасарая» в отношении Луческу
«Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» и опустился на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед московский ЦСКА.
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