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8 мая 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: Представители «Галатасарая» наблюдали за Луческу на матче ФК «Зенит» и «Терека»

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Президент турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Дурсун Озбек и его брат, член правления стамбульского клуба Мехмет Озбек в воскресенье посетили матч 27-го тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом», главный тренер которого Мирча Луческу, по информации СМИ, может продолжить карьеру в «Галатасарае», и грозненским «Тереком», сообщает karadenizgazete.com.tr.

<em>МОСКВА 8 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Президент турецкого футбольного клуба Галатасарай <span class=error>Дурсун</span> <span class=error>Озбек</span> и его брат член правления стамбульского клуба <span class=error>Мехмет</span> <span class=error>Озбек</span> в воскресенье посетили матч 27-го тура чемпионата России между <nobr>санкт-петербургским</nobr> Зенитом главный тренер которого <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> по информации СМИ может продолжить карьеру в Галатасарае и грозненским Тереком сообщает karadenizgazete.com.tr. Увеличить
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Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с румынским специалистом, и что Луческу может занять в «Галатасарае» пост генерального или спортивного директора, а его сын, Рэзван Луческу, должен стать новым главным тренером стамбульского клуба.

Издание утверждает, что намерения «Галатасарая» в отношении Луческу по-прежнему в силе, и что будущее румынского тренера в «Зените» определится 22 мая и будет зависеть от попадания или непопадания «сине-бело-голубых» в зону квалификации группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» и опустился на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед московский ЦСКА.

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