«Спартак» может получить кубок чемпионов России после матча с «Тереком»

Статья 3 пункт 2 «Положения о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» гласит: «Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны — то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

Матч «Спартак» — «Терек» в рамках 29-го тура РФПЛ состоится 17 мая.