«Спартак» может получить кубок чемпионов России после матча с «Тереком»
Согласно «Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», московский «Спартак» может получить кубок чемпионов России после домашнего матча с «Тереком».
Статья 3 пункт 2 «Положения о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» гласит: «Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча
Матч «Спартак» — «Терек» в рамках 29-го тура РФПЛ состоится 17 мая.
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