Поражение «Краснодара» — очередной пример того, что разница между лидерами РФПЛ и теми, кто идет в нижней части таблицы, стирается. Это факт. Мы подобное видели и в нескольких других матчах этого тура: «Спартак» промучился с «Томью», «Зенит» уступил «Тереку». Отсутствие проходных матчей для лидеров вообще одна из особенностей этого сезона. И не потому, что растет общий уровень команд. Просто нет у топ-клубов такого большого количества сильных футболистов, чтобы побеждать на классе. И если против них играет творческие тренеры, как, например Евдокимов из «Оренбурга», возникают проблемы.

Тем более, что мотивации у аутсайдеров однозначно больше: им надо остаться в РФПЛ. А это сохранение контрактов, премий. Вот они и бьются. И, оказывается, что этого достаточно, чтобы играть на равных с лидером. «Краснодар» ведь, по сути, ничего не создал за матч.

Он вообще весной очень сильно зависит от Смолова. Когда Федор из-за травмы пропускал несколько туров, «Краснодар» очень неважно выглядел. Вернулся форвард — снова вроде стало что-то получаться, победы пошли. Но сейчас опять — все пропало. Смолова нужно снабжать мячами, создавать ему моменты. А этого нет.

Мы привыкли, что у «Краснодар» есть свой почерк, стиль. Пусть пока не многолетний, но уже узнаваемый — контроль мяча, изобретательные комбинации через центр. Но теперь «Краснодар» ушел от себя прежнего, а ни к чему новому не пришел. Непонятно, чего и как хочет «Краснодар» на поле.

Команда пытается быть вариативнее — на выезде, например, играть на контратаках. Но я не вижу для этого в «Краснодаре» быстрых игроков. Чтобы два-три человек подхватили мяч и унеслись в отрыв.

Если поиск игры затянется, то некогда одна из самых узнаваемых команд чемпионата рискует потерять свое лицо. И вопрос для руководства «Краснодара» здесь один: доверяет ли оно Шалимову? Если да, то значит — нужно покупать тех, кто ему нужен.

Они ведь до последнего времени шли к цели постепенными шажками. Помню, Галицкий мне несколько лет назад сказал: «Мы никуда не торопимся. Хотим сделать все основательно — воспитанники, академия, стадион». И всего эти годы «Краснодар» не скупал пачками игроков, не пытался любой ценой включиться в чемпионскую гонку, в борьбу за медали. Он шел шаг за шагом.

А теперь есть и академия, и свой воспитанник появился, и стадион. И нужен выход на новый уровень. Мало довольствоваться тем, что удается дышать в спину лидерам, но при этом отдавать им призовые места. Пора включаться в борьбу за золото. Пора усиливаться. Тем более, у Шалимова хороший вкус на игроков. Он умеет видеть перспективу. И если, повторюсь, руководство верит в тренера, необходимо делать качественный рывок.