9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017
Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в «Спартаке». Но всех объединяет долгожданное золото.
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Леонид Федун
Федун возглавил «Спартак» в 2003-м и 14 лет проработал в клубе, не завоевав ни одного трофея. «Никуда не уйду, пока “Спартак” не станет чемпионом», — заявил президент в начале 2016-го года. Мог ли он представить, что уже в следующем году его команда завоюет золотые медали РФПЛ?
«Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слёзы. С возрастом стал сентиментальным.
Иван Тричковски
Хотя сезон для «Спартака» начинался не слишком удачно. Команда Дмитрия Аленичева пропустил на последних минутах гол кипрского АЕКа и вылетела из Лиги Европы. На поле летели шарфы и бутылки воды — фанаты требовали жёстких решений. Через день Аленичев был уволен, а его место, после долгого ожидания и переговоров с Бердыевым, занял
Массимо Каррера
Летом 2016-го о Каррере было известно только то, что он итальянец и работал в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе». Легенда «Спартака» Олег Романцев тогда же заявлял, что об этом тренере ничего не знает и вообще общаться через переводчиков с ним не хочет — мол, пусть сначала выучит русский язык.
Чем больше удачных результатов — тем выше доверие тренеру. Каррера уже подтвердил, что остаётся в «Спартаке» на следующий сезон. Но знаем мы об итальянце всё ещё немного. Интервью в России он всё ещё не дает, а после матча с «Томью» впервые в сезоне не пришёл на
Квинси Промес
Главная звезда нынешнего «Спартака» могла засветить в Европе ещё зимой, когда «Ливерпуль» искал замену уезжающему на Кубок Африки Садио Мане. Тем не менее, Промес пообещал, что уедет из Москвы только чемпионом. Теперь, в летнее трансферное окно лучший бомбардир «Спартака», забивший в РФПЛ 11 голов, станет одной из главных целей европейских
Фернандо
Покупка бразильского опорника — лучший летний трансфер РФПЛ. Если верить сайту transfermarkt.com, «Сампдория» получила за Фернандо € 12,5 млн — и эти деньги полузащитник отбил уже в первый сезон. Бразилец отвечает за весь центр поля «Спартака», успевая отбирать сзади, раздавать диагонали и забивать лонгшотами самому («Томь», «Краснодар» и «Урал» подтвердят это).
Денис Глушаков
Глушакова долго троллили за то, что свой уход из «Локо» он мотивировал желанием выигрывать трофеи. К этому моменту «железнодорожники» успели выиграть уже два Кубка, зато Денис в «Спартаке» успел стать капитаном и завоевать свой первый трофей.
Сезон-2016/17 можно назвать «сезоном Глушакова». Четыре гола капитана «Спартака» стали победными — в матчах с «Ростовом», «Амкаром», «Рубином» и ЦСКА. Денис заслужил праздновать победу в чемпионате с пивом в руке на
Артём Ребров
С переходом чемпионской повязки к Глушакову Артёму Реброву стало намного комфортнее стоять в воротах «Спартака». Даже покупка перспективного конкурента, Селихова из «Амкара», не помешала уверенности вратаря. Пусть Ребров остался в тени рекордной серии Медведева, эффектных сейвовсерии Акинфеева и непробиваемого с пенальти Беленова, вратарь «Спартака» не раз в сезоне успел спасти свою команду от потери очков.
Роман Зобнин
Самый быстро прогрессирующий футболист этого «Спартака» успел поиграть в этом сезоне как минимум пяти позициях — от правого латераля до левого вингера. Везде Зобнин был исключительно полезен, хотя по статистике об этом судить сложно —
Мирча Луческу
Последний «герой» спартаковского чемпионства связан с
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