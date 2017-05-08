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Леонид Федун

Федун возглавил «Спартак» в 2003-м и 14 лет проработал в клубе, не завоевав ни одного трофея. «Никуда не уйду, пока “Спартак” не станет чемпионом», — заявил президент в начале 2016-го года. Мог ли он представить, что уже в следующем году его команда завоюет золотые медали РФПЛ?

«Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слёзы. С возрастом стал сентиментальным. Всё-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков “Спартака”. Сейчас присутствует опустошение», — с «Чемпионатом» поделился своими эмоциями Федун через несколько минут после «золотого матча» «Спартака» в Петербурге.

Иван Тричковски

Хотя сезон для «Спартака» начинался не слишком удачно. Команда Дмитрия Аленичева пропустил на последних минутах гол кипрского АЕКа и вылетела из Лиги Европы. На поле летели шарфы и бутылки воды — фанаты требовали жёстких решений. Через день Аленичев был уволен, а его место, после долгого ожидания и переговоров с Бердыевым, занял всё-таки никому не известный МассимоКаррера. А виновник всех этих перестановок в «Спартаке» — македонский полузащитник АЕКа Иван Тричковски, автор того самого гола.

Массимо Каррера

Летом 2016-го о Каррере было известно только то, что он итальянец и работал в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе». Легенда «Спартака» Олег Романцев тогда же заявлял, что об этом тренере ничего не знает и вообще общаться через переводчиков с ним не хочет — мол, пусть сначала выучит русский язык.

Чем больше удачных результатов — тем выше доверие тренеру. Каррера уже подтвердил, что остаётся в «Спартаке» на следующий сезон. Но знаем мы об итальянце всё ещё немного. Интервью в России он всё ещё не дает, а после матча с «Томью» впервые в сезоне не пришёл на пресс-конференцию, сразу после игры уехав со стадиона. Такая мотивация, однако, спартаковцам перед выездом в Пермь не пригодилась — «Терек» помог «Спартаку» стать чемпионом досрочно.

Квинси Промес

Главная звезда нынешнего «Спартака» могла засветить в Европе ещё зимой, когда «Ливерпуль» искал замену уезжающему на Кубок Африки Садио Мане. Тем не менее, Промес пообещал, что уедет из Москвы только чемпионом. Теперь, в летнее трансферное окно лучший бомбардир «Спартака», забивший в РФПЛ 11 голов, станет одной из главных целей европейских топ-клубов.

Фернандо

Покупка бразильского опорника — лучший летний трансфер РФПЛ. Если верить сайту transfermarkt.com, «Сампдория» получила за Фернандо € 12,5 млн — и эти деньги полузащитник отбил уже в первый сезон. Бразилец отвечает за весь центр поля «Спартака», успевая отбирать сзади, раздавать диагонали и забивать лонгшотами самому («Томь», «Краснодар» и «Урал» подтвердят это).

Денис Глушаков

Глушакова долго троллили за то, что свой уход из «Локо» он мотивировал желанием выигрывать трофеи. К этому моменту «железнодорожники» успели выиграть уже два Кубка, зато Денис в «Спартаке» успел стать капитаном и завоевать свой первый трофей.

Сезон-2016/17 можно назвать «сезоном Глушакова». Четыре гола капитана «Спартака» стали победными — в матчах с «Ростовом», «Амкаром», «Рубином» и ЦСКА. Денис заслужил праздновать победу в чемпионате с пивом в руке на чьей-то машине рядом с «Открытие».

Артём Ребров

С переходом чемпионской повязки к Глушакову Артёму Реброву стало намного комфортнее стоять в воротах «Спартака». Даже покупка перспективного конкурента, Селихова из «Амкара», не помешала уверенности вратаря. Пусть Ребров остался в тени рекордной серии Медведева, эффектных сейвовсерии Акинфеева и непробиваемого с пенальти Беленова, вратарь «Спартака» не раз в сезоне успел спасти свою команду от потери очков.

Роман Зобнин

Самый быстро прогрессирующий футболист этого «Спартака» успел поиграть в этом сезоне как минимум пяти позициях — от правого латераля до левого вингера. Везде Зобнин был исключительно полезен, хотя по статистике об этом судить сложно — экс-динамовец забил всего два гола в сезоне, причём оба в ворота «Оренбурга». Своей игрой полузащитник впечатлил не только фанатов «Спартака» и главного тренера сборной, но и европейских скаутов, попав в шорт-листы «Шальке» и «Ромы».

Мирча Луческу