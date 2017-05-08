Что дальше, «Спартак»?

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Красно-белые завоевали чемпионское звание несколько раньше, чем предполагалось большинством. Букмекеры не без оснований ставили в матче «Зенит» — «Терек» на хозяев, но питерцы во второй раз в сезоне проиграли грозненской команде, и титул лучшего клуба России, как давно созревший плод, упал к ногам спартаковцев уже за три тура до финиша.

НЕ ПОВТОРИТЬ КАЗАНСКИЙ ФИНИШ-2008.

Чемпионат, тем не менее, нужно доигрывать. И желательно это сделать не так, как «Рубин» в 2008-м. Казанский клуб тогда тоже стал чемпионом за три тура до конца, и все оставшиеся матчи проиграл. Дома уступил «Тереку» (1:3) и «Локомотиву» (1:2), а в гостях и вовсе потерпел разгром от ЦСКА — 0:4.

«Спартаку» еще играть 13 мая в Перми, принимать 17-го числа «Терек», а завершит он сезон 21 мая матчем в Туле. Праздник праздником, но нельзя забывать и об уважении к болельщикам, которые заранее приобрели билеты, в том числе авиационные и железнодорожные до города на Каме, чтобы приветствовать там триумф любимой команды.

К тому же за «Спартак» болеют не только москвичи. Многие жители Пермского края и прилегающих к нему регионов с нетерпением ждали и ждут приезда «Спартака».

А к матчу на «Открытие Арене» и подавно будет приурочено чествование команды. Прилюдно провалиться было бы некрасиво.

РАЗОЗЛИТЬСЯ НА РЕКОРДЫ.

Возможно, Массимо Каррере и игрокам стоит поискать мотивацию в стремлении к статистическим рекордам. Это, конечно, не самый сильный стимул, но цель обычно мобилизует.

«Спартак», в активе которого сейчас 63 очка, вполне способен набрать больше, чем «Зенит» в чемпионате 2010 года (68 баллов) и установить рекорд по количеству набранных очков в XXI веке. Тем самым он представил бы еще одно крепкое доказательство: его победа отнюдь не случайна и не сводится к везению, хотя без удачливости тоже никуда.

Более того, «Спартаку» по плечу побить высшее достижение по отрыву от ближайшего конкурента при существующем формате турнира и трехочковой системе начисления очков. Он сам в 2000 году и «Рубин» в 2009-м опередили вторых призеров на 8 баллов.

В переходном чемпионате-2011/12 «Зенит» обошел взявшего серебро «Спартак» на 13 очков, но при 44 турах. Впрочем, даже этот показатель теоретически может не устоять.

СВИДАНИЕ В ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ.

Далее команду ждет отпуск. Однако для ряда игроков он наступит далеко не сразу. Группа спартаковцев-россиян будет готовиться к Кубку конфедераций, потом участвовать в нем. Предстоят отборочные матчи ЧМ-2018 в европейской зоне, что напрямую касается Промеса, Попова и Ананидзе.

По нашим данным, летний сбор команды запланирован в Австрии. Напомним, что год назад «Спартак» готовился к сезону как в австрийском Филлахе, так и немецком Бад-Верисхофене.

Но тогда чемпионат стартовал 30 июля. Теперь же в связи с проведением ЧМ-2018 и желанием тренерского штаба российской сборной получить игроков в свое распоряжение в середине мая, турнир начнется на две недели раньше. При этом красно-белые первый матч в чемпионате сыграют, вероятно, только в понедельник, 17 июля, поскольку на 14-е число проектом календаря запланирован матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

Как сообщил «СЭ» президент РФПЛ Сергей Прядкин, этот матч состоится в Черкизове. На его организацию претендовал армейский стадион, но, учитывая сложные взаимоотношения болельщицких объединений ЦСКА и «Спартака», игру было решено провести на «Локомотиве».

ПРЕЛЕСТИ ПЕРВОЙ КОРЗИНЫ.

Что касается Лиги чемпионов, то «Спартак», как чемпион России, будет посеян в первой корзине вместе с чемпионами Испании, Германии, Англии, Италии, Португалии, Франции и обладателем Кубка чемпионов-2016/17. Все эти команды распределят по восьми группам — соответственно встретиться с ними «Спартак» не сможет. Своих соперников по групповому турниру чемпион России узнает 24 августа на жеребьевке в Монако.

Пока де-юре определился только победитель бундеслиги — в пятый раз подряд им стала «Бавария». Соседями красно-белых в первой корзине наверняка станут «Челси», «Ювентус», «Монако» и «Бенфика». Кроме того, в число «маток» попадет либо «Реал», либо «Барселона».

В остальном пока много неясностей — как по спортивным причинам (продолжаются местные чемпионаты и путевки в Лигу чемпионов не распределены), так и по юридическим. Только в июне УЕФА решит, как быть с «Лейпцигом» и «Зальцбургом». У этих клубов один владелец, и обе команды завоевали право выступить в главном клубном соревновании Европы. Однако на их пути может встать регламент турнира: во избежание конфликта интересов он запрещает допуск двух и более участников, которыми владеет одна и та же корпорация или физическое лицо. Речь идет именно о владении, а не о спонсорстве.